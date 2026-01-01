HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ Tiktoker nổi tiếng dừng xe tải giữa đường để tranh luận việc “nháy đèn”

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo Cục CSGT, nếu chị H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ.

Sáng 1-1, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái nguyên vừa lập biên bản xử phạt với nữ tài xế N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải, theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

N . T . M . H . Dừng xe tải để tranh luận về nháy đèn: Thời sự nóng hổi - Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái nguyên vừa lập biên bản xử phạt với nữ tài xếN.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải. Ảnh: Công an cung cấp

Với vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng. Theo Cục CSGT, vào lúc 22 giờ ngày 29-12-2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị H. điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại.

Sự việc này sau đó được người dân phản ánh tới Cục CSGT. 

Theo Cục CSGT, trường hợp trên, nếu chị N.T.M.H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 31-12-2025, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker N.T.M.H. tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

N . T . M . H . Dừng xe tải để tranh luận về nháy đèn: Thời sự nóng hổi - Ảnh 2.

Chị N.T.M.H. điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải để tranh cãi việc nháy đèn. Ảnh: Cắt từ clip

Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nữ tài xế H. cho biết hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.

Được biết, chị N.T.M.H. là một trong số tay lái nữ xe hạng nặng nổi tiếng tại Việt Nam. Cô thường đăng tải các đoạn video chia sẻ hành trình lái xe đầu kéo chở hàng trên tài khoản TikTok với hơn 662.000 lượt theo dõi. 

Nữ Tiktoker nổi tiếng dừng xe tải giữa đường để tranh luận việc “nháy đèn” - Ảnh 1.

Nữ tài xế N.T.M.H. nổi tiếng trên mạng xã hội với những video chia sẻ hành trình lái xe đầu kéo chở hàng

Trong đó, clip ghi lại cảnh M.H. lên xe được phủ toàn bộ sơn hồng thu hút 15,3 triệu lượt xem. Đây cũng là đoạn clip nhiều lượt xem nhất của cô đến thời điểm hiện tại. Đầu tháng 12-2025, nữ TikToker này gây chú ý khi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nhận thêm hàng hóa, sau đó di chuyển đến Đắk Lắk, nhằm cứu trợ cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

