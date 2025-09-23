Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo Giải AFC Women's Champions League 2025-2026 sẽ áp dụng hệ thống Hỗ trợ Video Bóng đá (FVS) từ vòng bảng, diễn ra từ ngày 9 đến 23-11-2025.

Như vậy, chủ nhà CLB nữ TP HCM ở bảng A sẽ có FVS trên sân Thống Nhất. Đây được xem là một cột mốc lịch sử, mở ra chương mới trong sự phát triển, nâng tầm bóng đá nữ châu Á.

Ở trận chung kết mùa vừa qua, CLB nữ Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và Melbourne City (Úc) đã được nâng tầm nhờ lần đầu tiên áp dụng công nghệ Trợ lý Trọng tài Video (VAR), tạo tiền đề cho việc đưa FVS vào giải đấu cấp CLB của AFC năm nay.

Hệ thống FVS đang được FIFA áp dụng ở các giải trẻ, giải nữ

Sau khi VAR được triển khai trong hệ thống 3 giải đấu cấp CLB nam mới của AFC mùa 2024-2025, việc FVS lần đầu góp mặt tại Giải C1 nữ châu Á đánh dấu thêm một bước tiến, thể hiện cam kết của AFC trong việc giảm thiểu sai sót trọng tài và phát triển bóng đá nữ tại châu lục. Sáng kiến này cũng nằm trong giai đoạn thử nghiệm mở rộng của FIFA đối với công nghệ FVS.

Tại mùa giải C1 nữ châu Á năm nay, các đội tham dự sẽ có quyền yêu cầu tối đa 2 lần xem lại , và sẽ có thêm 1 lần yêu cầu bổ sung nếu trận đấu bước vào hiệp phụ.

Công nghệ này chỉ được áp dụng trong các tình huống sai sót rõ ràng hoặc bỏ sót nghiêm trọng, được xác định cụ thể là: bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp (không áp dụng cho thẻ vàng thứ hai), các trường hợp nhầm lẫn danh tính (khi một cầu thủ bị cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu thay vì đồng đội khác).

Nếu sau khi xem lại, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu , đội bóng vẫn được giữ quyền yêu cầu. Ngược lại, nếu quyết định ban đầu được giữ nguyên, yêu cầu đó sẽ bị mất.

Tại bảng A, đoàn quân của HLV Kim Chi sẽ gặp Stallion Laguna FC (Á quân Philippines), Lion City Sailors FC (ĐKVĐ Singapore) và Á quân Cup C1 nữ châu Á 2024-2025 là Melbourne City FC (ĐKVĐ Úc). Các trận đấu tại TP HCM sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-11.

Theo lý giải của FIFA, FVS được phát triển để thay thế VAR do nhiều liên đoàn thành viên thiếu nhân lực, kinh phí và số lượng camera hạn chế. Hệ thống VAR cần 6-12 camera, một phòng điều khiển và trọng tài VAR, còn FVS chỉ dùng 3-4 camera/trận, không cần trọng tài VAR, và cho phép mỗi đội giới hạn số lần yêu cầu xem lại. FVS hiện đang được FIFA và các liên đoàn thành viên thử nghiệm chủ yếu ở các giải trẻ và bóng đá nữ.



