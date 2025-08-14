Tuyển nữ Việt Nam hưởng lợi, VAR được áp dụng tại ASEAN Cup nữ

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây đã ra quyết định áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) tại các trận bán kết, chung kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025, đánh dấu lần đầu tiên VAR xuất hiện ở một giải bóng đá nữ khu vực.

Theo AFF, việc triển khai VAR nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn ở những tình huống then chốt, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á.

Trong sáng hôm nay, 14-8, cán bộ điều phối VIO do AFF bổ nhiệm đã có mặt tại Hải Phòng để khảo sát và lắp đặt thiết bị phục vụ các trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế khi VAR được áp dụng

Tại vòng bán kết diễn ra ngày 16-8, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu U23 Úc ở trận bán kết 2 lúc 20 giờ. Trận bán kết 1 là màn đấu của Myanmar và Thái Lan.

Trong bốn đội, tuyển nữ Việt Nam là đội hưởng lợi nhất khi thi đấu trên sân nhà và từng có những trận đấu với VAR tại World Cup nữ.

Quyết định này của AFF được xem là bước tiến quan trọng của bóng đá nữ khu vực trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn tổ chức quốc tế.