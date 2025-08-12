Việt Nam gieo sầu cho Thái Lan ở ASEAN Cup nữ

Tối 12-8, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở lượt cuối bảng A, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup nữ) 2025, trên sân Lạch Tray. Thầy trò HLV Mai Đức Chung kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại là Thái Lan. Ngay phút thứ 4, cầu thủ Thái Lan có cú treo bóng với quỹ đạo khó chịu, đi trúng xà ngang.

Mãi đến phút 36, từ tình huống phối hợp trung lộ mạch lạc, Nguyễn Thị Vạn chuyền cho Hải Linh mở bóng sang cánh phải để Huỳnh Như thoát xuống. Đội trưởng tuyển Việt Nam vượt qua hậu vệ đối phương rồi tạt chính xác để Thu Thảo băng vào dứt điểm chéo góc, mở tỉ số.



Tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ

Bàn thắng giúp không khí trên sân bùng nổ. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Bích Thùy hai lần bỏ lỡ trong thế thuận lợi.

Hiệp một sau đó cũng khép lại với ưu thế nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung, để bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp diễn đầy quyết liệt, Việt Nam tạo nhiều cơ hội nhưng gặp khó trước hàng thủ tập trung của đối phương. Các học trò HLV Mai Đức Chung liên tục gia tăng sức ép, buộc Thái Lan chỉ chống đỡ và trông chờ tình huống cố định.

Thái Lan bất thành trong việc chờ cơ hội từ các pha cố định

Sức ép này cũng giúp tuyển Việt Nam giữ vững cách biệt đến hết trận, giành chiến thắng chung cuộc, khẳng định bản lĩnh.

Chiến thắng tối thiểu này giúp tuyển nữ Việt Nam có 9 điểm và giành ngôi đầu bảng A, bỏ xa Thái Lan đội xếp nhì bảng với cách biệt 3 điểm.

Qua đó, Việt Nam và Thái Lan là hai đội của bảng A giành quyền bước vào bán kết ASEAN Cup.



Đối thủ của hai đội sẽ được xác định sau 2 trận đấu của lượt cuối bảng B vào ngày mai (13-8).