Thể thao

Nữ Việt Nam hạ Thái Lan, vào bán kết với ngôi đầu bảng ASEAN Cup 2025

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025.

Việt Nam gieo sầu cho Thái Lan ở ASEAN Cup nữ

Tối 12-8, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở lượt cuối bảng A, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup nữ) 2025, trên sân Lạch Tray. Thầy trò HLV Mai Đức Chung kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại là Thái Lan. Ngay phút thứ 4, cầu thủ Thái Lan có cú treo bóng với quỹ đạo khó chịu, đi trúng xà ngang.

Mãi đến phút 36, từ tình huống phối hợp trung lộ mạch lạc, Nguyễn Thị Vạn chuyền cho Hải Linh mở bóng sang cánh phải để Huỳnh Như thoát xuống. Đội trưởng tuyển Việt Nam vượt qua hậu vệ đối phương rồi tạt chính xác để Thu Thảo băng vào dứt điểm chéo góc, mở tỉ số.

Nữ Việt Nam hạ Thái Lan giành ngôi đầu bảng, bước vào bán kết ASEAN Cup nữ 2025 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ

Bàn thắng giúp không khí trên sân bùng nổ. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Bích Thùy hai lần bỏ lỡ trong thế thuận lợi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Hiệp một sau đó cũng khép lại với ưu thế nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung, để bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp diễn đầy quyết liệt, Việt Nam tạo nhiều cơ hội nhưng gặp khó trước hàng thủ tập trung của đối phương. Các học trò HLV Mai Đức Chung liên tục gia tăng sức ép, buộc Thái Lan chỉ chống đỡ và trông chờ tình huống cố định.

Nữ Việt Nam hạ Thái Lan giành ngôi đầu bảng, bước vào bán kết ASEAN Cup nữ 2025 - Ảnh 2.

Thái Lan bất thành trong việc chờ cơ hội từ các pha cố định

Sức ép này cũng giúp tuyển Việt Nam giữ vững cách biệt đến hết trận, giành chiến thắng chung cuộc, khẳng định bản lĩnh.

Chiến thắng tối thiểu này giúp tuyển nữ Việt Nam có 9 điểm và giành ngôi đầu bảng A, bỏ xa Thái Lan đội xếp nhì bảng với cách biệt 3 điểm.

Qua đó, Việt Nam và Thái Lan là hai đội của bảng A giành quyền bước vào bán kết ASEAN Cup.

Đối thủ của hai đội sẽ được xác định sau 2 trận đấu của lượt cuối bảng B vào ngày mai (13-8).

Tin liên quan

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam

Đội Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước nữ Việt Nam

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu cuối cùng của vòng bảng, HLV tuyển nữ Thái Lan đã chia sẻ quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đã nắm kỹ lối chơi của tuyển nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

(NLĐO) - Khép lại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam giành toàn thắng và ghi được 14 bàn để giành vé vào VCK với ngôi đầu bảng B.

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam vẫn bám sát Thái Lan quyết liệt khi cùng toàn thắng với hiệu số khủng.

