HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

(NLĐO) - Những gì đang diễn ra ở Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ có thể tiết lộ nhiều điều về sự sống ngoài hành tinh.

Trong một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học PNAS Nexus, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Eric Boyd từ Đại học bang Montana đã vén màn bí ẩn về sự sống ngầm ở Công viên quốc gia Yellowstone: Một cộng đồng vi sinh vật rộng lớn, phản ứng năng động với năng lượng địa chấn

Công viên quốc gia Yellowstone là lãnh địa của núi lửa quái vật cùng tên, nơi có cảnh quan ngoạn mục như một thế giới ngoài hành tinh và liên tục xảy ra những cơn động đất nhỏ.

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất - Ảnh 1.

Suối nước nóng Grand Prismatic là biểu hiện bề mặt của một hệ thống tầng chứa nước ngầm rộng lớn trong Công viên quốc gia Yellowstone, nơi sự sống ngầm phát triển mạnh mẽ - Ảnh: David Mencin

Khi động đất xảy ra, nhiều thứ có thể dịch chuyển cùng lúc. Các lớp đá có thể nứt vỡ và để lộ bề mặt khoáng chất mới. Chất lỏng trước đó bị giữ lại có thể bị đẩy ra ngoài. Nước có thể được chuyển hướng vào các kênh dẫn mới.

Cùng nhau, những thay đổi này có thể kích hoạt các phản ứng hóa học mới và làm thay đổi "thực đơn" hóa học của sự sống dưới bề mặt công viên quốc gia này.

Để ghi lại những thay đổi, các nhà khoa học thu thập mẫu nước từ một lỗ khoan sâu gần 100 mét ở rìa phía tây của Hồ Yellowstone 5 lần.

Dữ liệu cho thấy nồng độ hydro, sunfua và carbon hữu cơ hòa tan tăng lên sau mỗi trận động đất.

Những thay đổi hóa học này đi kèm với sự gia tăng số lượng tế bào phù du, cho thấy hoạt động hoặc số lượng vi sinh vật tăng lên cùng với những thay đổi về thành phần hóa học của nước.

Nói cách khác, sự sống dưới bề mặt ở đây là một cộng đồng vi sinh vật phản ứng năng động với năng lượng địa chấn: Mỗi cơn động đất nhỏ là một cú kích thích giúp các dạng sống này "tỉnh thức", phát triển nhanh đột biến, ngày càng đông đúc và đa dạng về loài.

Những phát hiện này cho thấy năng lượng địa chấn đóng vai trò tích cực hơn nhiều trong việc định hình các hệ sinh thái ngầm so với những gì chúng ta đã biết trước đây, theo SciTech Daily.

Các cơ chế tương tự có thể hoạt động trên các hành tinh đá khác chứa nước: Nếu các cơn động đất nhỏ có thể làm mới hóa học bề mặt ở những nơi khác, nó có thể làm tăng khả năng sinh sống của vi khuẩn trên các hành tinh như Sao Hỏa, cũng như trên nhiều "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.

Tin liên quan

James Webb chụp được điều chưa từng thấy ở một hành tinh

James Webb chụp được điều chưa từng thấy ở một hành tinh

(NLĐO) - WASP-107b vừa phun ra một đám mây khí to gấp 10 lần bán kính của chính nó, bao trùm toàn bộ hành tinh.

Gần 18.000 dấu chân quái vật "xới nát" công viên quốc gia

(NLĐO) - "Xa lộ quái vật" với gần 18.000 dấu chân, dấu chân bơi và các loại dấu vết khác đã được khai quật ở Bolivia.

Một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy một thứ đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm, ở nơi mà họ cho rằng từng hiện diện sự sống ngoài hành tinh.

sự sống núi lửa Yellowstone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo