Nước mắt chảy ngược bên dòng sông Ba sau cơn lũ lịch sử

Ngày 28-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động tiếp tục đến với các gia đình có người tử vong trong trận lũ lịch sử vừa qua nằm dọc 2 bên bờ sông Ba (tỉnh Đắk Lắk).

Xé lòng phút mẹ tuột tay mất con khi chạy lũ

Trong hành trình "Trái tim miền Trung" len lỏi vào những xóm làng phía Đông tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các gia đình chịu thiệt hại trong đợt lũ lịch sử vừa qua, chúng tôi không khỏi xót xa khi danh sách nạn nhân tử vong có nhiều trẻ em.

Đa phần các em gặp nạn khi theo người lớn chạy lũ, như trường hợp thương tâm của cháu Trương Anh Trọng, học sinh lớp 1 (ngụ thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1). Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Diễm Phúc (SN 1987, mẹ cháu Anh Trọng) nằm heo hút cuối một truông nhỏ. Nhớ lại đêm định mệnh 20-11, chị Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi ấy, nghe tin xả lũ lớn trong lúc chồng đang làm việc tại TP HCM, chị vội vã chở 2 con bằng xe máy băng qua cánh đồng trũng để lên Quốc lộ 25 tránh trú theo lời khuyên của người quen. Đến đoạn ngập sâu, xe chết máy, dòng nước xiết hất tung 3 mẹ con xuống ruộng. Chị cố vùng vẫy nhưng dòng nước dữ đã cuốn tuột cháu Anh Trọng khỏi tay mẹ, chị chỉ kịp giữ chặt người anh là Trương Văn Trọng (học lớp 2).

Gạt nước mắt, chị Phúc nghẹn ngào: "Nhìn con bị nước cuốn trôi mà tôi đau như đứt từng khúc ruột. Lúc đó, bản thân tôi còn chưa đứng vững, lại đang phải loay hoay giữ đứa lớn nên đành bất lực nhìn con chìm dần". Nghe tiếng kêu cứu, các nhân viên cây xăng trên Quốc lộ 25 đã kịp thời đưa hai mẹ con vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, thi thể cháu Anh Trọng mới được tìm thấy. Thắp nén hương lên bàn thờ con trai, anh Trương Quốc Trưởng (39 tuổi) chưa hết ám ảnh về quãng đường về quê thắt lòng.

Nhận tin dữ khi đang ở TP HCM, do Quốc lộ 1 bị chia cắt, anh phải theo xe cứu trợ đi vòng qua Bình Phước, Bình Dương, ngược lên Quốc lộ 14 về Buôn Ma Thuột. Mất tròn 1 ngày 1 đêm, người cha mới về đến nhà. "Suốt chặng đường về quê, tôi chỉ biết cầu nguyện có một phép mầu đến với con, nhưng đau đớn thay, điều đó đã không xảy ra" - anh Trưởng ngậm ngùi. Dù chồng không trách cứ nhưng nỗi day dứt vì để tuột mất con luôn đè nặng lên tâm trí người mẹ.

Đón nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung", chị Phúc bộc bạch: "Nhiều lúc dằn vặt, tôi đã nghĩ quẩn. Nhưng nhìn cháu Văn Trọng ngơ ngác tìm em, rồi gào khóc xin người cứu, tôi dặn lòng phải gắng gượng sống tiếp để nuôi con khôn lớn, để vong linh cháu Anh Trọng được an lòng".

Chương trình “Trái tim miền Trung” trao 5 triệu đồng, mong gia đình anh Trưởng, chị Phúc nén đau thương, vươn lên trong cuộc sốngẢnh: Mỹ Anh

Bất lực nhìn con mất trong lũ dữ

Rời tả ngạn sông Ba, chúng tôi tìm về những ngôi làng từng trù phú ở hữu ngạn thuộc xã Tây Hòa. Giờ đây, khung cảnh hiện ra trước mắt chỉ toàn rác thải và bùn đất. Tại thôn Phước Mỹ Tây, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Đình Ký (47 tuổi) và chị Ngô Thị Ảnh (44 tuổi). Nhiều ngày qua, hàng xóm láng giềng vẫn lui tới thắp hương, chia buồn trước sự ra đi đột ngột của con gái anh chị là cháu Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (SN 2013).

Nhớ lại ngày định mệnh 19-11, anh Ký cho biết khi thấy cháu Uyên sốt cao, mê man, vợ chồng anh định đưa con đi cấp cứu thì lũ dữ ập đến. Nước dâng quá nhanh, ngập ngang cổ và phong tỏa toàn bộ lối ra. Bị cô lập trên gác, dù gia đình đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm. Sau cơn co giật kéo dài, cháu Uyên đã trút hơi thở cuối cùng. Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Ảnh xót xa: "Giá như không bị lũ chia cắt, vợ chồng tôi kịp đưa con đến bệnh viện thì có lẽ cháu đã được cứu sống. Nhìn con sốt mê man, co giật mà cha mẹ đành bất lực, không biết làm gì để cứu con, đau đớn vô cùng".

11.000 tập vở sẽ đến với học sinh tâm lũ Khánh Hòa Hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động trước những tổn thất nghiêm trọng của ngành giáo dục miền Trung, chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II đã thông qua Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên hỗ trợ 11.000 tập vở cho học sinh vùng lũ. Dự kiến trong ngày 29-11, chương trình sẽ trao 5.000 tập vở đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang), 3.000 tập vở đến Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) và 3.000 tập vở đến Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền). Đây là 3 địa phương tại Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, món quà này nhằm giúp các em sớm có đủ hành trang trở lại trường. Tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1, thầy Hiệu trưởng Dương Minh Hiệp cho biết nước ngập cao gần 1,7 m cùng bùn đất đã tràn vào các phòng tầng trệt, làm hư hỏng toàn bộ sách vở và đồ dùng của 466 học sinh cùng 20 giáo viên. Thiệt hại cơ sở vật chất vô cùng lớn với 250 bộ bàn ghế học sinh, 15 bộ bàn ghế giáo viên, 8 ti vi, dàn âm thanh, 10 máy tính và nhiều vật dụng bán trú bị nước lũ phá hỏng. "Do đa số học sinh đều sống trong vùng trũng thấp quanh trường nên sách vở, đồ dùng học tập của các em ở nhà cũng đều bị nước lũ nhấn chìm, hư hại hoàn toàn" - thầy Hiệp xót xa. Tương tự, tại Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền), thầy Hiệu trưởng Trần Trọng Huy cùng tập thể cán bộ, giáo viên đang tất bật phân loại, xử lý những chồng hồ sơ, sổ sách bị ngấm nước. Nhờ sự hỗ trợ dọn dẹp của các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, đến nay trường đã có thể đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, do mực nước tại trường từng dâng cao đến 2 m và hơn 950 học sinh đều nằm trong tâm lũ, nên gần như 100% các em đều mất hết sách vở. Chia sẻ về ý nghĩa của sự hỗ trợ lúc này, thầy Trần Trọng Huy bày tỏ: "Sự thiếu thốn tập vở, đồ dùng học tập đang khiến việc học của hàng ngàn em bị gián đoạn. Nhà trường rất cảm kích khi Báo Người Lao Động đã kịp thời phát động chương trình ý nghĩa này. Đây là sự tiếp sức thiết thực, giúp các em sớm ổn định để yên tâm quay lại lớp học". Kỳ Nam



