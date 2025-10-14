Nước mắt sau cơn lũ dữ

Sau 6 ngày diễn ra trận ngập lụt kinh hoàng ở xóm Đông, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên), bà Trương Thị Hoạt (SN 1971) mải miết đi bới các ngóc ngách quanh ngôi nhà đổ nát để tìm bọc tiền 10 triệu đồng. Bà hy vọng bọc tiền còn vướng lại quanh đây.

Xót xa những phận đời

"Trận lũ ngày 8-10 tràn về đã cuốn đi tất cả những tài sản có giá trị: cuốn trôi nhà, chục bao thóc, 1 tủ lạnh, các vật dụng thiết yếu; bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà tôi hầu như không còn gì cả" - bà Hoạt buồn rầu.

Bà Hoạt sống một mình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và làm thuê để kiếm sống. Bà đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo trong 2 năm 2023 và 2024.

Lũ đã cuốn sập căn nhà nhỏ cùng toàn bộ tài sản của bà Trương Thị Hoạt .Ảnh: VĂN DUẨN

Theo bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy, lý do bà Hoạt đưa ra là vì bà muốn nhường sự hỗ trợ của nhà nước cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Tuy nhiên, bà Quyên khẳng định rằng thực tế hoàn cảnh của bà Hoạt thậm chí còn khó khăn hơn nhiều hộ nghèo và cận nghèo khác.

Vẫn theo bà Quyên, trong xã có 7 hộ bị thiệt hại nặng, nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi hết tài sản. Chính quyền địa phương và các cấp cùng với các tổ chức, cá nhân đã, đang và sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ, chăm lo cho những hộ dân bị thiệt hại do thiên tai để họ sớm ổn định cuộc sống.

Một hoàn cảnh khác cũng đang phải chịu đựng khó khăn rất lớn và cần sự hỗ trợ là gia đình chị Dương Thị Liên (SN 1976) ở xóm Vũ Chấn, một hộ cận nghèo. Chồng mất đã 6 năm, chị Liên làm công nhân ở KCN Điềm Thụy, mỗi tháng được 5-6 triệu đồng, tần tảo nuôi 2 con (cháu học lớp 11, cháu học lớp 8).

Trận lũ tràn về đã cuốn trôi tất cả tài sản và làm ngôi nhà cũ của chị bị sụt lún nghiêm trọng, tường nứt toác, không thể ở được nữa. Một sào lúa của gia đình chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập, hỏng hoàn toàn.

Còn với anh Triệu Đức Mạnh (SN 1992; dân tộc Dao ở xóm Khe Cạn, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên), một tuần sau trận lũ, trong nhà anh giờ bùn đất lấp đầy. Toàn bộ giấy tờ cá nhân, tiền bạc, vật dụng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ hoặc bị vùi lấp sâu dưới lòng đất. "Tôi chẳng còn gì cả anh ạ" - anh Mạnh rầu rĩ nói.

Nhà anh Mạnh thuộc diện hộ cận nghèo, anh là lao động tự do. Thường anh đi chặt và khuân vác gỗ keo trong vùng, mỗi tháng được 5-7 triệu đồng. Giờ gặp thiên tai, hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi vợ đang đi học nghề và chưa có việc làm.

Tan hoang điểm trường mầm non

Đến hôm nay, các cô giáo điểm trường mầm non xóm Hoan (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên), nơi có hơn 60 trẻ đang học, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của cơn lũ. Khi ấy, cô giáo Dương Thị Yến và một số đồng nghiệp tại điểm trường nhận được điện thoại của người dân và người quen báo nước lũ đổ về nhanh, một số khu vực đã bị ngập không thể đi lại, phải khẩn trương trả trẻ để gia đình đón về trước khi lũ ập đến. Các cô giáo đã nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đến đón trẻ về trong mưa lớn.

Ngày 7-10, lũ đổ về với sức tàn phá khủng khiếp, nhấn chìm cả một vùng rộng lớn. Nước xiết đã cuốn phăng một phần lớn nền đất phía sau điểm trường, khiến kết cấu móng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Hiện tại, khu vực này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, lộ rõ cột móng và chân tường. Nhìn nhiều đồ chơi, dụng cụ học tập của học sinh bị dòng nước cuốn trôi, cô Yến thốt lên: "Điểm trường mầm non xóm Hoan là nơi tôi đã gắn bó 10 năm qua. Nhìn cảnh trường lớp tan hoang, dụng cụ học tập, đồ chơi của các học sinh trôi theo dòng nước mà chúng tôi bất lực, không thể làm gì hơn" - cô Yến nghẹn ngào.

Ngày 8-10, nước lũ rút, cô giáo Lưu Thị Thu Thảo vội vàng đến điểm trường để kiểm tra. Sân trường với cầu trượt, xích đu…nay ngập trong bùn đất. Hầu hết trang thiết bị của khu vui chơi đã bị nước lũ cuốn trôi. Bên trong, các lớp học trống hoác, chỉ còn lại dấu vết của nước lũ và bùn đất.

Theo cô Thảo, nhiều tài sản có giá trị như tivi, máy in của nhà trường đều đã trôi theo dòng lũ dữ.

Với sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, chính quyền, nhân dân và thầy cô giáo các trường lân cận, điểm trường đã cơ bản dọn dẹp xong. Tuy nhiên, ngày đón trẻ trở lại trường vẫn chưa biết đến bao giờ do trường bị hư hỏng nặng, phần lớn trang thiết bị, dụng cụ dạy và học bị cuốn trôi.

Tại Thái Nguyên, mưa lũ sau bão số 11 làm 7 người chết và 200.000 căn nhà bị ảnh hưởng; gần 10.500 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều tài sản của người dân bị ngập, hư hỏng, cuốn trôi.

Ước tính tổng thiệt hại trên 4.000 tỉ đồng.

Miền Bắc đón không khí lạnh sớm Từ ngày 13 đến 15-10, Bắc Bộ (đặc biệt là Đông Bắc Bộ) sẽ có mưa vừa do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và gió đông. Lượng mưa 24 giờ phổ biến dưới 50 mm, ít nguy cơ gây lũ trên sông. Tuy nhiên, cần đề phòng mưa lớn cục bộ (30-50 mm/giờ) có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở ở vùng núi. Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất từ tháng 10-2025. Rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12-2025. L.Thúy

Hơn 2,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão, lũ Thống kê của Báo Người Lao Động đến chiều tối 13-10 cho thấy bạn đọc đã ủng hộ hơn 2,2 tỉ đồng để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Cụ thể, trong chương trình do báo phát động trên Zalopay, đã có 17.018 lượt người dùng chung tay quyên góp với số tiền hơn 1,23 tỉ đồng. Qua ví điện tử MoMo, hơn 21.358 lượt người dùng cũng đã đóng góp hơn 938 triệu đồng. Đồng thời, bạn đọc đóng góp qua tài khoản của Báo Người Lao Động hơn 53 triệu đồng. T.Phương



