Bạn đọc

Quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão lũ qua cổng MoMo: Đã xấp xỉ 1 tỉ đồng

Thái Phương

(NLĐO) - Trên 22.000 lượt bạn đọc đã chung tay đóng góp qua cổng MoMo trong chương trình của Báo Người Lao Động, với số tiền từ vài ngàn đồng đến vài triệu đồng

Theo thống kê, đến tối 13-10, bạn đọc đã ủng hộ chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi của Báo Người Lao Động qua cổng MoMo là hơn 977 triệu đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Trên 22.000 lượt bạn đọc đã chung tay đóng góp, với số tiền từ vài ngàn đồng đến vài triệu đồng. Số tiền quyên góp đã xấp xỉ 1 tỉ đồng chỉ sau hơn 1 tuần phát động. 

Cổng quyên góp được mở nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10 Bualoi.

Hơn 970 triệu đồng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ qua MoMo - Ảnh 2.

Trước tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, Báo Người Lao Động và MoMo đã kêu gọi bạn đọc, người dùng MoMo cùng chung tay quyên góp để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang gặp khó khăn. 

Các khoản tiền quyên góp sẽ được Báo Người Lao Động hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão số 10 Bualoi, số 11 Matmo; hỗ trợ các hộ dân ở những tỉnh, thành phố bị thiệt hại do giông lốc.

Chương trình tiếp tục kêu gọi người dân ở mọi miền đất nước, cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chung tay giúp đỡ, để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Mọi khoản quyên góp qua MoMo sẽ được gửi đến Báo Người Lao Động để nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Bạn đọc có thể quyên góp qua link bên dưới:

https://www.momo.vn/cong-dong/ho-tro-dong-bao-bi-anh-huong-boi-bao-so-10-bualoi

hoặc quét mã QR:

Hơn 970 triệu đồng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ qua MoMo - Ảnh 3.

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Đoàn công tác TP HCM đã đến Quảng Trị, trao 5 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và giúp nhiều hộ dân dựng lại nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng.

Hơn 2.000 hộ dân, 56 trường hợp thiệt mạng do bão số 10 Bualoi đã được hỗ trợ khẩn cấp

(NLĐO) - Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão số 10.

TP HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - TP HCM trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi.

