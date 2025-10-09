Hơn 300 triệu đồng người dùng MoMo gửi tấm lòng tới đồng bào vùng lũ

Thống kê đến sáng 9-10, chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo, đã nhận được hơn 300 triệu đồng.

Đây là số tiền mà người dùng MoMo chung tay cùng đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ. Đặc biệt, công nghệ góp phần kết nối những tấm lòng.

Mọi khoản quyên góp qua MoMo sẽ được gửi đến Báo Người Lao Động để nhanh chóng tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời.

"Từng khoản đóng góp cùng chương trình do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo ngay lúc này dù nhỏ bé, sẽ nhanh chóng được trở thành nguồn cung nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và những hỗ trợ thiết thực nhất đến bà con bị ảnh hưởng vùng bão, lũ" – đại diện MoMo chia sẻ.

Sau 6 ngày phát động, hơn 300 triệu đồng người dùng MoMo gửi tới chương trình

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tại lễ phát động, từ số tiền bạn đọc đóng góp, Báo Người Lao Động đã ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ số tiền 1,2 tỉ đồng.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua MoMo, Zalopay và quét mã QR ngân hàng:

Bạn đọc có thể quyên góp qua link bên dưới:

https://www.momo.vn/cong-dong/ho-tro-dong-bao-bi-anh-huong-boi-bao-so-10-bualoi

hoặc quét mã QR:











