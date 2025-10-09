HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hơn 300 triệu đồng người dùng MoMo gửi tấm lòng tới đồng bào vùng lũ

Thái Phương

(NLĐO) – Sau ít ngày kêu gọi, người dùng MoMo đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng chung tay cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả.

Thống kê đến sáng 9-10, chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo, đã nhận được hơn 300 triệu đồng. 

Đây là số tiền mà người dùng MoMo chung tay cùng đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ. Đặc biệt, công nghệ góp phần kết nối những tấm lòng. 

Mọi khoản quyên góp qua MoMo sẽ được gửi đến Báo Người Lao Động để nhanh chóng tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời.

"Từng khoản đóng góp cùng chương trình do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo ngay lúc này dù nhỏ bé, sẽ nhanh chóng được trở thành nguồn cung nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và những hỗ trợ thiết thực nhất đến bà con bị ảnh hưởng vùng bão, lũ" – đại diện MoMo chia sẻ.

- Ảnh 2.

Sau 6 ngày phát động, hơn 300 triệu đồng người dùng MoMo gửi tới chương trình

- Ảnh 3.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tại lễ phát động, từ số tiền bạn đọc đóng góp, Báo Người Lao Động đã ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ số tiền 1,2 tỉ đồng.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua MoMo, Zalopay và quét mã QR ngân hàng:

Bạn đọc có thể quyên góp qua link bên dưới:

https://www.momo.vn/cong-dong/ho-tro-dong-bao-bi-anh-huong-boi-bao-so-10-bualoi

hoặc quét mã QR:

- Ảnh 4.




Tin liên quan

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Đoàn công tác TP HCM đã đến Quảng Trị, trao 5 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và giúp nhiều hộ dân dựng lại nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng.

TP HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - TP HCM trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi.

Hơn 2.000 hộ dân, 56 trường hợp thiệt mạng do bão số 10 Bualoi đã được hỗ trợ khẩn cấp

(NLĐO) - Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão số 10.

