Thời sự

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

GIANG NAM

(NLĐO) - Chiều 13-10, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cho biết trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Ủy ban MTTQ TP HCM đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai.

Tính đến 17 giờ ngày 12-10, Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 9.767 lượt ủng hộ, với tổng trị giá hơn 75,8 tỉ đồng. 

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH TM và DV Hoa Chân Thật ủng hộ 20 triệu đồng

Từ nguồn vận động được, Ủy ban MTTQ TP HCM đã hỗ trợ hơn 67,2 tỉ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn… và hỗ trợ các hộ dân ở thành phố bị thiệt hại do giông lốc.

Tại buổi tiếp nhận chiều 13-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM – Ban Vận động Cứu trợ TP đã nhận được tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 6 tỉ đồng, trong đó hàng hóa trị giá 544 triệu đồng.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP HCM trao thư cảm ơn các đơn vị ủng hộ

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 3.

Cô và trò Trường Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đến Uỷ ban MTTQ TP HCM ủng hộ 9,5 triệu đồng

Thay mặt Ủy ban MTTQ TP HCM, ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân đã chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Ông cho biết toàn bộ số tiền, hiện vật sẽ được chuyển kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ TP HCM khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời chuyển các nguồn lực đến tận tay người dân vùng bão lũ, góp phần giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tiếp nhận ủng hộ:

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 4.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 5.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 6.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 7.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 8.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 9.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 10.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 11.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 12.

 

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Bất ngờ số tiền của một học sinh lớp 7 ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

(NLĐO) - Học sinh lớp 7 ở Đà Nẵng đập heo đất, cùng gia đình ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn

TP HCM vì cả nước: Hơn 35,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ, trong đó bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ 1,2 tỉ đồng

TP HCM hỗ trợ người dân Ủy ban MTTQ Nguyễn Đình Chiểu khắc phục hậu quả ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam bão lũ
