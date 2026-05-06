HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nước rút trên công trường thi công đường nối TPHCM - Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, công trường đường 1.500 tỉ đồng thi công nhộn nhịp, tăng tốc về đích

Video: Cận cảnh công trường đường 1.500 tỉ đồng nối Tây Ninh - TPHCM

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 5, công trường dự án mở rộng đường tỉnh 789 (Tây Ninh) trở nên sôi động với hàng loạt mũi thi công hoạt động liên tục. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm hoàn thành trong năm nay.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 2.

Đường tỉnh 789 dài hơn 24 km, điểm đầu tại cầu Bến Củi (Tây Ninh), điểm cuối kết nối Tỉnh lộ 6 (TPHCM). Tuyến đường được mở rộng lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đóng vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 3.

Ghi nhận ngày 5-5 tại đoạn qua xã Hưng Thuận, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 4.

Xe ben chở đá ra vào liên tục, xe lu, xe ủi gầm rú san lấp mặt đường.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 5.

Từng tốp công nhân đội nắng làm việc, người trải nhựa, người lắp đặt hệ thống chiếu sáng, người hoàn thiện dải phân cách.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 6.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công song song, tổ chức làm việc theo ca.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 7.

Hai bên công trường được rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông nhằm hạn chế rủi ro cho người dân khi lưu thông qua khu vực.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 8.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đường tỉnh 789 là một phần của dự án liên tuyến N8 - 787B - 789 dài hơn 48 km, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 9.

Trước đó, dự án bị chậm tiến độ do nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, khiến việc thi công bị gián đoạn trong thời gian dài. Hiện nay, các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, tiến độ đang dần được khôi phục.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 10.

Thực tế, một số đoạn trên tuyến đã ghi nhận kết quả tích cực. Khu vực gần cầu Bến Củi đã hoàn thành thảm nhựa, lắp đặt hệ thống thoát nước, dải phân cách và đèn chiếu sáng, tạo diện mạo mới cho tuyến đường.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 17.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 18.

Đường tỉnh 789 chạy song song sông Sài Gòn, là trục giao thông quan trọng kết nối Tây Ninh với TP HCM thông qua Tỉnh lộ 6 và Tỉnh lộ 15. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 19.

Để phát huy hiệu quả toàn tuyến, UBND tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị TPHCM sớm nâng cấp Tỉnh lộ 6 (đoạn từ ranh giới tỉnh), đồng bộ kết nối với Tỉnh lộ 15 và đường Vành đai 3 TPHCM ven sông Sài Gòn, qua đó hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Đường tỉnh 789 TPHCM - Tây Ninh thi công gấp rút , người dân lo ngại bụi bặm - Ảnh 20.

Với nhịp độ thi công hiện tại, công trình đường 1.500 tỉ đồng này đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, từng ngày tiến gần hơn đến mục tiêu về đích, đáp ứng kỳ vọng của người dân và chính quyền địa phương.

Tin liên quan

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

(NLĐO) - Tuyến đường 4.800 tỉ đồng nối TPHCM - Tây Ninh đã nối thông hơn 14 km, sắp đưa vào khai thác, tăng kết nối liên vùng

Tây Ninh thay thế cán bộ nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, Tây Ninh yêu cầu tăng tốc, siết kỷ luật, xử lý trách nhiệm để đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm thi công, Quốc lộ 50 diện "áo mới", thông thoáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi rõ rệt

tỉnh Tây Ninh Tây Ninh Vành đai 3 sông Sài Gòn đường Vành đai 3 vật liệu xây dựng đường nối tphcm-tây ninh đường tỉnh 789 dự án tây ninh công trường đường nghìn tỉ dự án ở tây ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo