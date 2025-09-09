Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới đang gặp vướng mắc sẽ được khơi thông bằng một dự án xây dựng nút giao mới sắp tới - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 9-9, Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới cho biết UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới, kết nối với cao tốc Bắc - Nam.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh - do Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ách tắc kéo dài nhiều năm trên nút giao đường Điện Biên Phủ, do vướng mắc với nhà đầu tư BOT tuyến tránh Quốc lộ 1 qua TP Đồng Hới (cũ).

Theo quyết định, nút giao hoàn thiện sẽ tăng khả năng kết nối đồng bộ giữa các tuyến đường trọng điểm gồm Quốc lộ 1, đường ven biển, đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam. Hạ tầng mới cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Hới và Quảng Trị.

Chủ đầu tư đang phối hợp các cơ quan liên quan để hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026, tạo trục kết nối liên hoàn từ biển Bảo Ninh qua trung tâm TP Đồng Hới đến đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam.

"Giải cứu" đường trăm tỉ ở Đồng Hới bị "bỏ hoang" vì vướng BOT Như Báo Người Lao Động phản ánh, tuyến đường Điện Biên Phủ (Đồng Hới) dài hơn 1,4km, vốn đầu tư 156 tỉ đồng, được kỳ vọng là trục Đông - Tây huyết mạch nối cầu Nhật Lệ 2 với Quốc lộ 1. Dù đã cơ bản hoàn thành từ giữa năm 2023, tuyến đường gần như "bỏ hoang" vì không thể thông xe, do nhà đầu tư BOT đường tránh Quốc lộ 1 chưa đồng ý cho đấu nối. Nhiều năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) cùng Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã nhiều lần làm việc nhưng chưa đạt đồng thuận. Việc chậm kết nối gây lãng phí lớn, ảnh hưởng đến phát triển đô thị và giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh Quảng Bình thời điểm đó đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì làm việc với nhà đầu tư BOT để sớm tháo gỡ vướng mắc.



