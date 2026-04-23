Nút giao Mỹ Thủy đạt 75% tiến độ, còn vướng mặt bằng 6 hộ dân

Dịp 30-4 tới, nút giao An Phú sẽ tiếp tục thông xe hạng mục lớn thứ 4 nhánh cầu vượt N3 (cho ô tô rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống), trong khi dự án nút giao Mỹ Thủy cũng đang được đẩy nhanh thi công, từng bước tháo gỡ áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái.

Nút giao Mỹ Thủy hiện đạt hơn 75% tiến độ

Đạt 75 % tiến độ

Dự án nút giao Mỹ Thủy, một trong những "điểm nghẽn" giao thông lớn nhất khu Đông TPHCM, đã đạt khoảng 75% tổng tiến độ, với hàng loạt hạng mục đang được tăng tốc thi công để sớm hoàn thiện, giảm áp lực cho khu vực cảng Cát Lái.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, từ năm 2019 đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác 4 hạng mục quan trọng gồm: cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), cầu dẫn Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu Mỹ Thủy 3 và hầm chui rẽ trái từ Võ Chí Công đi cảng Cát Lái. Các hạng mục này đã góp phần cải thiện đáng kể khả năng lưu thông, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được triển khai đồng loạt trên toàn công trường.

Ở nhánh bờ tả rạch Mỹ Thủy, phần đường bê tông cốt thép dưới các dạ cầu đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, hệ thống thoát nước và nền đường các nhánh rẽ.

Tại nhánh bờ hữu, tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công (hướng cầu Phú Hữu) đã hoàn thành, trong khi các hạng mục thoát nước và nền đường khu vực cầu Kỳ Hà 2 đang được khẩn trương thi công.

Đối với các công trình cầu, cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh phải) đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2, đang tiếp tục thi công các đoạn còn lại và đường đầu cầu. Cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải) đã xong phần cầu, đang hoàn thiện đường dẫn. Cầu Kỳ Hà 4 đã hoàn thành một phần kết cấu, tiếp tục thi công trụ, mố và đường đầu cầu.

Đáng chú ý, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ, hạng mục quan trọng giúp tách dòng xe container, đã hoàn thành nhiều trụ (T5 đến T7, T10 đến T18) và đang lắp đặt dầm thép từ T13 đến T18.

6 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Tuy nhiên, tiến độ chung của dự án vẫn bị ảnh hưởng do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn 6/197 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Cát Lái dự kiến hoàn tất bàn giao 100% trong tháng 4-2026, tạo điều kiện để dự án tăng tốc về đích.

Trước áp lực ùn tắc ngày càng nghiêm trọng tại khu vực, Ban Giao thông cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để kiểm soát tiến độ từng hạng mục, đồng thời kiến nghị UBND TPHCM và các sở ngành tháo gỡ các điểm nghẽn còn lại.

Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ nút giao Mỹ Thủy trong thời gian sớm nhất, qua đó đồng bộ với các dự án kết nối như nút giao An Phú, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa ra vào cảng Cát Lái, cửa ngõ logistics trọng điểm phía Nam.