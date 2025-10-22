TP HCM: Từ hôm nay, người dân lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy cần lưu ý

Theo thông báo của Đội CSGT Cát Lái - Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, mặt đường tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái hiện hư hỏng, đang được lực lượng chuyên môn sửa chữa. Tài xế và người dân lưu thông qua đây cần lưu ý.

Khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đang được rào chắn để sửa chữa.

Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ sử dụng khoảng 2/3 làn đường tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy. Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo, rào chắn và người điều tiết giao thông trong suốt thời gian sửa chữa để hướng dẫn, đảm bảo luồng xe di chuyển.



Để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn, Đội CSGT Cát Lái đề nghị tài xế và người dân nghiêm chỉnh chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng và người điều tiết giao thông tại khu vực này.

Khi lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy, các phương tiện cần giảm tốc độ, tài xế quan sát kỹ lưỡng và tuyệt đối không đi vào khu vực rào chắn thi công.

Tài xế và người dân có thể chủ động tìm kiếm, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp trong khung giờ cao điểm hoặc khi đi qua khu vực này trong thời gian thông báo để tránh tình trạng kẹt xe kéo dài.



