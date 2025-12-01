Nút giao trọng điểm phía Nam TPHCM: Thiết kế tối ưu, không dừng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nút giao trọng điểm phía Nam TPHCM: Thiết kế tối ưu, không dừng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc hai nút giao trọng điểm trên đường trục Bắc - Nam, nâng cấp hạ tầng, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam.

UBND TPHCM vừa phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cho hai nút giao chiến lược thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, nhằm nâng cao năng lực giao thông và hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Nam thành phố.

Hai nút giao này được xác định là trọng điểm, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa khu vực phía Nam thành phố và các tuyến cao tốc, góp phần giảm ùn tắc tại khu vực các xã Nhà Bè, Hiệp Phước và Tân Hưng.

img

Khu vực hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ bao gồm ba tuyến chính. Tuyến Nguyễn Văn Linh dài khoảng 1km, bắt đầu từ cổng Trường Đại học RMIT, đi qua cầu Tư Dinh và kết thúc gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Phan Chánh, kết nối các khu vực dân cư và khu chế xuất. Tuyến Nguyễn Hữu Thọ dài 1,4km, từ giao lộ D6 đến giao lộ D1 (nút Phước Kiển, xã Nhà Bè), kết nối trực tiếp các tuyến đường quan trọng của huyện Nhà Bè cũ. Tuyến Lê Văn Lương dài 0,8 km, chạy từ giao lộ Lê Văn Lương - Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Rạch Đỉa 1, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường kết nối nội đô với khu vực phía Nam.

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 0,78km, bao gồm tuyến Nguyễn Hữu Thọ từ Km7+820 đến Km8+600 và tuyến dẫn lên cao tốc (ramp A) từ trạm thu phí đến Km8+112, tạo điều kiện di chuyển liên tục, không dừng giữa mạng lưới đường cao tốc và đường đô thị.

Cả hai nút giao đều được thiết kế theo dạng khác mức, liên thông, không dừng, nhằm đảm bảo lưu thông mượt mà, giảm ùn tắc và tạo sự kết nối hoàn chỉnh giữa phường Tân Hưng, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 32,63ha, trong đó phường Tân Hưng chiếm 24,09ha, phần còn lại thuộc xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc được tổ chức nhằm chọn ra thiết kế tối ưu, hiện đại, độc đáo, vừa đáp ứng kỹ thuật vừa tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực cửa ngõ phía Nam. Tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 150 triệu, 1 giải nhì 100 triệu và 1 giải ba 50 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-11 và kết thúc khi kết quả thi tuyển được phê duyệt. 

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam dài 8,6km, quy mô 10 làn xe, tổng mức đầu tư gần 9.900 tỉ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Thành phần 1, vốn 3.596 tỉ đồng, tập trung xây dựng hai nút giao, trong đó 2.400 tỉ đồng dành cho hai nút này.

Trước đó, TPHCM đã chi 830 tỉ đồng xây dựng hai hầm chui tại nút Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để giảm ùn tắc. Thành phần 2, thực hiện theo hình thức BOT, dài hơn 6,6km đường trên cao 4 làn xe, kết hợp đường song hành hai bên 3 làn, nhằm hoàn thiện tuyến trục Bắc - Nam theo tiêu chuẩn hiện đại.

Tin liên quan

Giao thông khu Nam TP HCM "sáng thêm"

Giao thông khu Nam TP HCM "sáng thêm"

Công trình cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng mở hướng kết nối tốt giữa trung tâm TP HCM và khu Nam thành phố

TPHCM thí điểm giao thông xanh từ vùng lõi

(NLĐO) - Để phát triển giao thông xanh, TPHCM sẽ triển khai thí điểm phân vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thành phố

Hà Nội báo cáo Thủ tướng việc giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng trước ngày 10-12

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội nghiên cứu xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông.

nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đường trục Bắc - nam giao thông Khu Nam Nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo