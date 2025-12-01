Nút giao trọng điểm phía Nam TPHCM: Thiết kế tối ưu, không dừng

UBND TPHCM vừa phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cho hai nút giao chiến lược thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, nhằm nâng cao năng lực giao thông và hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Nam thành phố.

Hai nút giao này được xác định là trọng điểm, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa khu vực phía Nam thành phố và các tuyến cao tốc, góp phần giảm ùn tắc tại khu vực các xã Nhà Bè, Hiệp Phước và Tân Hưng.

Khu vực hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ bao gồm ba tuyến chính. Tuyến Nguyễn Văn Linh dài khoảng 1km, bắt đầu từ cổng Trường Đại học RMIT, đi qua cầu Tư Dinh và kết thúc gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Phan Chánh, kết nối các khu vực dân cư và khu chế xuất. Tuyến Nguyễn Hữu Thọ dài 1,4km, từ giao lộ D6 đến giao lộ D1 (nút Phước Kiển, xã Nhà Bè), kết nối trực tiếp các tuyến đường quan trọng của huyện Nhà Bè cũ. Tuyến Lê Văn Lương dài 0,8 km, chạy từ giao lộ Lê Văn Lương - Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Rạch Đỉa 1, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường kết nối nội đô với khu vực phía Nam.

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 0,78km, bao gồm tuyến Nguyễn Hữu Thọ từ Km7+820 đến Km8+600 và tuyến dẫn lên cao tốc (ramp A) từ trạm thu phí đến Km8+112, tạo điều kiện di chuyển liên tục, không dừng giữa mạng lưới đường cao tốc và đường đô thị.

Cả hai nút giao đều được thiết kế theo dạng khác mức, liên thông, không dừng, nhằm đảm bảo lưu thông mượt mà, giảm ùn tắc và tạo sự kết nối hoàn chỉnh giữa phường Tân Hưng, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 32,63ha, trong đó phường Tân Hưng chiếm 24,09ha, phần còn lại thuộc xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc được tổ chức nhằm chọn ra thiết kế tối ưu, hiện đại, độc đáo, vừa đáp ứng kỹ thuật vừa tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực cửa ngõ phía Nam. Tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 150 triệu, 1 giải nhì 100 triệu và 1 giải ba 50 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-11 và kết thúc khi kết quả thi tuyển được phê duyệt.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam dài 8,6km, quy mô 10 làn xe, tổng mức đầu tư gần 9.900 tỉ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Thành phần 1, vốn 3.596 tỉ đồng, tập trung xây dựng hai nút giao, trong đó 2.400 tỉ đồng dành cho hai nút này.

Trước đó, TPHCM đã chi 830 tỉ đồng xây dựng hai hầm chui tại nút Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để giảm ùn tắc. Thành phần 2, thực hiện theo hình thức BOT, dài hơn 6,6km đường trên cao 4 làn xe, kết hợp đường song hành hai bên 3 làn, nhằm hoàn thiện tuyến trục Bắc - Nam theo tiêu chuẩn hiện đại.