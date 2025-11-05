HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thương hiệu quen thuộc của tài xế Việt đặt mục tiêu xuất hiện trên mọi xe mới bán ra

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong năm 2025, doanh nghiệp này đặt mục tiêu sẽ chiếm 20-25% thị phần ngành phụ kiện ô tô trong nước.

Tối 5-11, Công ty CP Ứng dụng Bản đồ Việt (Vietmap) đã tổ chức sự kiện Revo 25: "All Roads One Journey - Chung một hành trình" nhằm đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển và mở rộng hệ sinh thái công nghệ ô tô của đơn vị này.

Ông Nguyễn Nguyên Khuê, đại diện Vietmap, cho biết trong năm 2025, doanh nghiệp đã giới thiệu 9 sản phẩm mới, bao gồm cả phần cứng và phần mềm như màn hình ô tô, camera hành trình, cảm biến áp suất lốp…

Vietmap đặt mục tiêu đạt mức kỷ lục hơn 220.000 thiết bị phần cứng và 450.000 bản quyền phần mềm bán ra trong năm nay. Doanh nghiệp dự báo trung bình mỗi chiếc ô tô mới được bán ra tại Việt Nam trong năm 2025 sẽ có ít nhất một sản phẩm Vietmap được gắn trên chiếc xe đó.

Với kết quả này, Vietmap kỳ vọng chiếm 20-25% thị phần ngành phụ kiện ô tô trong nước.

"Từ năm 2026, thị trường sẽ ngày càng cạnh tranh khi nhu cầu người tiêu dùng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do đó, Vietmap đang phát triển nền tảng chuyển đổi số mới nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng" - ông Khuê cho biết thêm.

Vietmap đặt mục tiêu chiếm 25 % thị phần phụ kiện ô tô tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Vietmap đặt mục tiêu trung bình 1 chiếc xe mới bán ra sẽ gắn 1 sản phẩm của mình

Tại sự kiện, Vietmap đã giới thiệu Teyes CC4 Pro – màn hình ô tô thông minh thế hệ mới, gây ấn tượng mạnh với hiệu năng cao và công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon QC6490 tốc độ 2.7GHz, NPU 12 TOPs, cho hiệu năng xử lý gấp đôi thế hệ trước. Đáng chú ý, công nghệ camera kỹ thuật số (Digital Camera) được tích hợp lần đầu trên màn hình ô tô, giúp truyền tín hiệu hình ảnh gần như không độ trễ.

Kết hợp với hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS, GPS băng tần kép L1+L5, cảm biến con quay hồi chuyển và thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), Teyes CC4 Pro có thể phân tích môi trường xung quanh xe gần như tức thời, hiển thị cảnh báo an toàn, làn đường và khoảng cách theo dạng mô phỏng 3D trực quan.

Ngoài CC4 Pro, Vietmap cũng man loạt sản phẩm mới trong hệ sinh thái công nghệ của mình như camera hành trình L110, V740, màn hình hiển thị thông minh H50, phim bảo vệ sơn xe Rayno PPF và các giải pháp bản đồ số.

Thành lập từ năm 2006, Vietmap là thương hiệu quen thuộc với tài xế Việt, với các dòng sản phẩm như thiết bị GPS dẫn đường, camera hành trình, phần mềm quản lý xe, ứng dụng bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Vietmap đặt mục tiêu chiếm 25 % thị phần phụ kiện ô tô tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Khách tham dự trải nghiệm màn hình

Vietmap đặt mục tiêu chiếm 25 % thị phần phụ kiện ô tô tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Tìm hiểu các tính năng mới

 

Những mẫu ô tô "cứu" cả hãng xe

Những mẫu ô tô "cứu" cả hãng xe

Theo giám đốc một công ty chuyên phân phối xe tại TP HCM, hiện tượng một hãng xe sống nhờ vào một sản phẩm phản ánh sự non trẻ của thị trường trong nước

Bất ngờ: Thương hiệu cà phê Việt siêu nhỏ sắp mở 50 cửa hàng tại Indonesia

(NLĐO) - Three O'Clock - thương hiệu cà phê mở 24/7 vừa được đối tác Indonesia nhận nhượng quyền với cam kết mở tối thiểu 50 cửa hàng trong 10 năm

Nhiều thương hiệu dừng nhận đơn bạc tích trữ, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Giá bạc miếng, bạc thỏi tăng mạnh khiến nhà đầu tư đổ xô đi mua dẫn tới quá tải, nhiều thương hiệu thông báo tạm ngừng nhận đơn bạc mới.

