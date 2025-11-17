HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ô tô "chiếm" cầu để tránh lũ sẽ bị xử lý như thế nào?

Q.Nhật

(NLĐO) - Việc đậu ô tô trên cầu gây cản trở giao thông, ảnh hưởng công tác cứu hộ cứu nạn có thể bị phát từ 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 17-11, CSGT Công an TP Huế đã kịp thời triển khai lực lượng có mặt tại nhiều cây cầu huyết mạch ở trung tâm thành phố để dùng loa tuyên truyền và yêu cầu chủ ô tô không được đậu đỗ xe ở trên cầu để trách lũ. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành đều bị lập biên bản xử lý.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt các trường hợp đậu đỗ ô tô trên cầu để tránh lũ vào sáng 17-11.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 17-11, khi mực nước trên các sông dâng cao, vượt báo động 2, báo động 3 khiến một vài khu vực thấp trũng bị ngập, nhiều người dân đã đưa ô tô, xe máy lên cầu đậu đỗ, gây ách tắc giao thông. Trên các cầu An Hòa, Vĩ Dạ, Chợ Dinh, Nguyễn Hoàng… hàng dài ô tô đậu sát hai bên thành cầu, khiến mặt cầu bị thu hẹp đáng kể. Còn tại cầu Đông Ba, hàng trăm xe máy đậu ngổn ngang, khiến cho việc di chuyển của các phương tiện khác trở nên khó khăn.

- Ảnh 2.

CSGT nhắc nhở những chủ xe đậu đỗ ở cầu An Hòa trên QL1 vào sáng 17-11.

Việc đỗ xe dày đặc không chỉ gây ùn ứ mà còn khiến việc lưu thông qua cầu trở nên nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Nhiều ô tô, xe máy đậu đỗ trên cầu Chợ Dinh và cầu Đông Ba vào sáng 17-11 buộc lực lượng CSGT phải mạnh tay xử lý.

Theo trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế, cầu là tuyến huyết mạch để lực lượng chức năng cơ động cứu hộ, tiếp cận các khu vực ngập sâu. Việc người dân chiếm dụng cầu làm nơi “trú ẩn tài sản” gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu nạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

- Ảnh 3.

Xe ô tô bắt đầu lên đậu đỗ trên cầu Chợ Dinh vào sáng 17-11.

Theo Công an TP Huế, việc dừng, đỗ xe trên cầu trong mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro: Thứ nhất, xe đậu hai bên làm lòng cầu bị thu hẹp, gây ùn tắc trong bối cảnh các tuyến đường thay thế đang ngập sâu; đặc biệt gây khó khăn cho xe cứu hộ và lực lượng làm nhiệm vụ. Thứ hai, trời mưa lớn, tầm nhìn kém, mặt cầu trơn trượt khiến nguy cơ va chạm liên hoàn tăng cao. Thứ ba, nhiều cầu đã khai thác hàng chục năm, nếu hàng chục phương tiện dồn tải trọng lên một điểm cố định có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

- Ảnh 4.

Xe máy đậu kín cả cầu Đông Ba vào sáng 17-11.

Ngoài ra, việc chiếm dụng cầu còn cản trở tuyến vận chuyển quân số, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

- Ảnh 5.

Với cách đậu xe tránh lũ trên cầu Đông Ba như thế này thì các phương tiện khác không tài nào lưu thông qua được. Ảnh chụp sáng 17-11.

Trước tình trạng tái diễn nhiều năm, lực lượng CSGT TP Huế đã tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội và trực tiếp tại hiện trường, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết và hướng dẫn người dân đưa xe đến khu vực cao ráo, an toàn.

Với các trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản xử lý theo điểm b, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ hiệu quả cho công tác cứu hộ trong mùa mưa lũ, người dân tuyệt đối không đậu đỗ xe trên cầu và cần chủ động tìm điểm gửi xe an toàn theo hướng dẫn của chính quyền.

Tràn lan ô tô đậu đỗ bất chấp biển cấm ở trung tâm TP Đà Nẵng

Tràn lan ô tô đậu đỗ bất chấp biển cấm ở trung tâm TP Đà Nẵng

(NLĐO) – Bên trong bãi đỗ xe được đầu tư 78 tỉ đồng của Đà Nẵng chỉ lác đác vài phương tiện trong khi ngay ngoài bãi, xe ô tô đậu đỗ tràn lan bất chấp biển cấm.

CSGT nói gì về việc xe container đậu đỗ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn?

(NLĐO) - Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn ngoài kẹt xe thì còn có nhiều container đậu đỗ ngay trên đường khiến các phương tiện di chuyển càng gặp khó khăn hơn.

Bị chủ nhân "bỏ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô đậu kín trên cầu ở Huế

(NLĐO) - Hàng trăm ô tô, xe tải loại nhỏ và cả... xe tang vẫn "đóng đô" trên cầu Chợ Dinh, TP Huế, dù tình trạng ngập lụt đã bớt căng thẳng

