Thời sự

Bị chủ nhân "bỏ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô đậu kín trên cầu ở Huế

Quang Nhật

(NLĐO) - Hàng trăm ô tô, xe tải loại nhỏ và cả... xe tang vẫn "đóng đô" trên cầu Chợ Dinh, TP Huế, dù tình trạng ngập lụt đã bớt căng thẳng

Sáng 4-11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ, TP Huế đã rút đáng kể so với đỉnh lũ chiều 3-11. Lúc 8 giờ, trạm Kim Long ghi nhận mực nước sông Hương còn 2,93 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,75 m; sông Bồ tại Phú Ốc còn 3,92 m, dưới báo động 3 là 0,58 m và tiếp tục xuống chậm. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ sẽ giảm với tốc độ khoảng 3-5 cm/giờ.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 1.

Xe đậu hàng 2, hàng 3 khiến chiếc taxi phải len lỏi mới qua được cầu Chợ Dinh

Ngoài một vài nơi thấp trũng, hiện giao thông ở trung tâm TP Huế đã cơ bản trở lại bình thường sau khi lũ xuống thấp. 

Từ điểm đầu ở phường Mỹ Thượng đến điểm cuối ở phường Phú Xuân, hàng trăm ô tô vẫn "đóng đô" trên cầu Chợ Dinh.

Cầu Chợ Dinh bắc qua sông Hương nối phường Phú Xuân với Mỹ Thượng dài khoảng 400 m, rộng 14 m, thiết kế 2 làn xe, từ 2 ngày nay trở thành điểm "gửi xe" tạm thời của người dân.

Từ ngày 2-11, Huế bước vào đợt lũ thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Dự báo nước dâng cao, rút kinh nghiệm từ 2 đợt lũ trước đó, nhiều chủ phương tiện đã khẩn trương đưa ô tô đến các khu vực cao ráo. 

Trong đó, cầu Chợ Dinh - bắc qua sông Hương nối phường Phú Xuân với Mỹ Thượng, dài khoảng 400 m, rộng 14 m, thiết kế 2 làn xe - từ 2 ngày nay cũng trở thành điểm "gửi xe" tạm thời của người dân vùng lũ.

Dù nước đã xuống, trên cầu Chợ Dinh, hàng trăm ô tô vẫn đậu kín hai bên đường. Nhiều xe đỗ tràn hàng 2, hàng 3 khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, khuyến cáo người dân di chuyển xe khỏi cầu để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông khi nước đã rút dần.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 2.

Ô tô đậu trên cầu Chợ Dinh. Ảnh chụp lúc 8 giờ ngày 4-11.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 3.

Ô tô đậu 2 hàng, chỉ còn một lối nhỏ ở giữa cho các phương tiện lưu thông. Ảnh chụp lúc 8 giờ ngày 4-11.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 4.

Giao thông đi lại khó khăn.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 5.

Cầu Chợ Dinh hiện có cả trăm chiếc ô tô đậu đỗ

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 6.

Một số người đã đến dời xe đi nhưng nhiều chủ xe vẫn chưa tới lấy phương tiện

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 7.

Đoạn rẽ xuống đường Nguyễn Sinh Cung thuộc phường Mỹ Thượng.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 8.

Xe tang chở... xe máy cũng "án ngữ" trên cầu sau khi tránh lũ.

Chủ nhân "ngủ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô vẫn “đóng đô” trên cầu Chợ Dinh - Ảnh 9.

Cầu là nơi cấm đậu đỗ xe.

 

ngập lụt mưa lũ tránh lũ ô tô ngập lụt
