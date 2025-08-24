Ngày 24-8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt.



Clip: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn cho thấy khoảng 15 giờ 44 phút ngày 23-8, một ô tô màu trắng (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bất ngờ lao mạnh về bên trái.

Hình ảnh chiếc ô tô tông một người đi đường và lao vào hàng loạt xe máy đậu trên vỉa hè

Lúc này, chiếc xe con hất văng một người đi đường về phía trước rồi lao vào hàng loạt xe máy đang đậu trên vỉa hè một quán cà phê. Vụ tai nạn khiến người đi đường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.