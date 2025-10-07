Lời khai của bị can đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lời khai của bị can đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bị can Lê Đan Huy cùng nạn nhân sống chung với nhau nhiều năm nhưng gần đây có mâu thuẫn nên tách ra ở riêng.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố Lê Đan Huy (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người". Huy là bị can trong vụ án đâm tử vong cô gái trên vỉa hè tại phường Tam Thắng, TP HCM. 

Huy và chị Trương Thị D.H. (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau) có quan hệ yêu đương từ khoảng năm 2022 và thuê phòng trọ ở cùng nhau như vợ chồng. 

Lý do cô gái bị người yêu đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM - Ảnh 1.

Bị can Lê Đan Huy

Khoảng 20 ngày trước, chị H. không ở chung với Huy mà chuyển ra thuê ở riêng tại đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, còn Huy chuyển lên ở tại phường Phú Mỹ.

Do nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên khoảng 19 giờ ngày 4-10, Huy đến căn hộ của chị H. để nói chuyện. 

Lúc này, Huy thấy chị H. đang ở bên trong căn hộ và có người đàn ông từ trong căn hộ đi ra rồi vào thang máy bỏ đi. Huy đi xuống, mở cốp xe lấy dao và quay lại căn hộ. Lúc này, chị H. cũng đi ra để đi làm thì gặp Huy và có to tiếng. 

Lý do cô gái bị người yêu đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án

Khi chị H. vừa đứng cạnh cửa taxi thì Huy lấy dao từ túi xách ra, chạy tới đâm một nhát trúng vào vùng ngực chị H. Sau khi gây án, Huy lên xe máy bỏ chạy, sau đó vứt bỏ dao. 

Đến 8 giờ 30 phút ngày 5-10, Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đầu thú.

Tin liên quan

TP HCM: Đi bộ qua đường, cô gái bị một thanh niên chạy xe máy tông trúng

TP HCM: Đi bộ qua đường, cô gái bị một thanh niên chạy xe máy tông trúng

(NLĐO) - Tiếp nhận thông tin cô gái cần đi cấp cứu, CSGT đã lái mô tô đặc chủng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô gái bị đâm và từ từ gục chết trên vỉa hè ở TP HCM

(NLĐO)- Hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy người đàn ông lao tới từ phía sau dùng dao đâm rồi bỏ chạy, cô gái loạng choạng bước lên vỉa hè và gục xuống tử vong

Thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái mắc kẹt bên trong

(NLĐO)- Đang di chuyển xuống tầng 1 thì thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái được lực lượng chức năng giải cứu.

Vũng Tàu giết người tỉnh cà mau cô gái khởi tố tử vong trên vỉa hè phường Tam Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo