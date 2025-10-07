Lời khai của bị can đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố Lê Đan Huy (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người". Huy là bị can trong vụ án đâm tử vong cô gái trên vỉa hè tại phường Tam Thắng, TP HCM.

Huy và chị Trương Thị D.H. (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau) có quan hệ yêu đương từ khoảng năm 2022 và thuê phòng trọ ở cùng nhau như vợ chồng.

Bị can Lê Đan Huy

Khoảng 20 ngày trước, chị H. không ở chung với Huy mà chuyển ra thuê ở riêng tại đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, còn Huy chuyển lên ở tại phường Phú Mỹ.

Do nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên khoảng 19 giờ ngày 4-10, Huy đến căn hộ của chị H. để nói chuyện.

Lúc này, Huy thấy chị H. đang ở bên trong căn hộ và có người đàn ông từ trong căn hộ đi ra rồi vào thang máy bỏ đi. Huy đi xuống, mở cốp xe lấy dao và quay lại căn hộ. Lúc này, chị H. cũng đi ra để đi làm thì gặp Huy và có to tiếng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án

Khi chị H. vừa đứng cạnh cửa taxi thì Huy lấy dao từ túi xách ra, chạy tới đâm một nhát trúng vào vùng ngực chị H. Sau khi gây án, Huy lên xe máy bỏ chạy, sau đó vứt bỏ dao.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 5-10, Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đầu thú.