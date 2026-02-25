HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô lao xuống sông, tài xế tử vong trong cabin

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi lưu thông trên đường, xe ô tô do nam thanh niên điều khiển bất ngờ lao xuống sông, khi lực lượng cứu hộ trục vớt ô tô, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 25-2, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích dưới sông Nhà Lê trong vụ ô tô lao xuống sông và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ô tô lao xuống sông trong đêm, tài xế tử vong trong cabin - Ảnh 1.

Khu vực lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong sau khi ô tô lao xuống sông

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 25-2, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Trung tâm 114 về việc một xe ô tô rơi xuống sông Nhà Lê tại cầu Trắng (thuộc xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) có 1 người mắc kẹt trong xe.

Tuy nhiên, trong quá trình gia đình thuê máy cẩu trục vớt xe ô tô thì thi thể nạn nhân bị trôi ra ngoài, mất tích.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (1992; ngụ thôn Cao Su 3, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe chở phương tiện cùng thiết bị lặn, thiết bị chiếu sáng di động, phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các hoạt động tìm kiếm.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến 5 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. tại chân cầu Trắng (xã Yên Phú).

Tin liên quan

Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân

Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân

(NLĐO) - Vụ ô tô rơi xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai được xác định xảy ra khi tài xế vào khúc cua gấp, không quen địa hình.

Clip 3 ô tô lao vào nhau rồi cùng bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang

(NLĐO)- Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang ùn tắc sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến 3 ô tô bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 6-12

Xe bán tải do người phụ nữ mang thai điều khiển tông hàng loạt cọc tiêu rồi lao xuống sông

(NLĐO) - Đang lưu thông trên quốc lộ, xe bán tải do người phụ nữ mang thai điều khiển tông vào hàng loạt cọc tiêu bên đường rồi lao xuống sông.

tỉnh Thanh Hóa Xe ô tô cứu nạn, cứu hộ tài xế tử vong trong ôtô ô tô lao xuống sông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo