Ô tô tải vừa tông tử vong một người ở TP HCM

Sáng 8-10, Công an phường Long Trường (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 4 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số TP HCM chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu. Khi đến đoạn gần đường Gò Cát, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ) thì chiếc bất ngờ lao sang làn đường ngược lại.

Ô tô sau đó tông cột điện và ông Đ. (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang ngồi trên xe máy biển số TP HCM.

Vụ việc khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, tường nhà dân và cột điện cũng bị hư hại.

Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Đoạn đường Nguyễn Duy Trinh nhiều năm nay đã là "điểm nóng" ùn tắc và tai nạn giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.