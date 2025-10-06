Tai nạn giao thông thương tâm ở xã Hóc Môn, TP HCM

Ngày 6-10, Công an xã Hóc Môn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 12 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn biển số TP HCM chạy trên đường Lê Thị Hà, hướng đi đường Lê Quang Đạo. Khi đến giao lộ Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn thì xe bồn rẽ phải đường nhánh để vào đường Lê Quang Đạo, hướng về cầu An Hạ.

Lúc này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Thanh Hóa do bà Đ.T.H (42 tuổi) cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả người phụ nữ đi de gắn máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Người dân cho biết lúc xảy ra tai nạn người phụ nữ đến trường rước con đi học về nhà. Khi trên đường trở lại chỗ làm thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Công an xã Hóc Môn phối hợp lực lượng CSGT sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay ngã ba Bùi Môn - tên thường gọi của người dân địa phương.

CSGT đến phong toả, điều tra nguyên nhân.

Người phụ nữ nằm cách xe bồn một đoạn ngắn.





