Tai nạn nghiêm trọng ngay giao lộ ở phường An Khánh, TP HCM

Ngày 7-10, Công an phường An Khánh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 11 giờ, ô tô bán tải biển số TP HCM chạy trên đường Lương Định Của, hướng từ đường Mai Chí Thọ đi Trần Não. Khi đến đoạn ngã tư đường Lương Định Của - An Tư Công Chúa - D1, thuộc phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), ô tô xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển (chưa rõ hướng lưu thông).

Va chạm giao thông khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, trên xe máy có một thùng dùng để giao thức ăn của tài xế xe ôm công nghệ.

Công an phường An Khánh phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Bước đầu xác định tài xế lái xe bán tải là chị N. (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), nam tài xế shipper hãng Be là ông T. (46 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận).