Góc nhìn

Ổn định cuộc sống người dân

TSKH-KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN

Việc UBND TP HCM duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là tiến bộ quan trọng

Điều đó góp phần thúc đẩy phát triển bán đảo này.

Quy hoạch lần này với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt là phát triển không gian xanh, đây là định hướng đúng cho phát triển vùng đất thấp, ngập nước. Không gian xanh ở Thanh Đa sẽ góp phần bù tỉ lệ cây xanh còn thiếu ở nội đô thành phố, là điểm đến cuối tuần của người dân thành phố.

Điều chỉnh quy hoạch là bước tiến nhưng còn nhiều thách thức phía trước cần giải quyết. Thành phố không nên nóng vội triển khai quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để tránh trở thành dự án "treo" tiếp, đồng thời cần làm rõ một số vấn đề, đặc biệt quan trọng là phải xác định những yếu tố thu hút đầu tư.

Tất cả những định hướng từ quy hoạch phân khu, phương án từ cuộc thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa là điểm tham khảo để tìm nhà đầu tư chiến lược. Thành phố chỉ triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 khi có nhà đầu tư chiến lược, quy hoạch 1/500 phải có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược. Triển khai khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nên là dự án hợp tác công - tư, tương tự như cách làm của thành phố trước đây để có Phú Mỹ Hưng hôm nay. Bên cạnh đó, quan tâm quy hoạch phát triển không gian ven sông để tạo ra không gian đô thị đẹp, kết nối tốt để tác động trở lại đến sự phát triển của Thanh Đa. Rà soát, xây dựng 6 - 7 cây cầu kết nối Thanh Đa với các khu vực lân cận. Trong đó, chú ý khai thác quỹ đất 2 đầu, đấu giá để nhà đầu tư xây dựng, quyền lợi là khai thác quỹ đất. Nhà nước không phải tốn tiền xây cầu, điều này rất quan trọng.

Trong các khu vực kết nối, mối liên hệ giữa khu vực Trường Thọ với Thanh Đa là quan trọng hàng đầu. Trường Thọ thành công thì Thanh Đa sẽ thành công, liên đới với nhau chặt chẽ. Hai khu vực này phải kết nối giao thông công cộng trực tiếp và kết nối với trung tâm thành phố. Nên kết nối tuyến metro số 1 đi qua Trường Thọ, Thanh Đa. Từ đây, giao thông phải kết nối được với hạ tầng trọng điểm của thành phố như sân bay Tân Sơn Nhất, thậm chí là sân bay Long Thành và khu vực đô thị truyền thống khác như Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu… Khai thác đồng thời Trường Thọ - Thanh Đa sẽ mang lại hiệu quả, một bên là khu vực Trường Thọ cao tầng nhất khu vực, nhìn ra Thanh Đa là khu vực thấp tầng, nhiều cây xanh. TP HCM sẽ có 2 trung tâm vệ tinh nằm trong tầm tay là Phú Mỹ Hưng và Trường Thọ - Thanh Đa.

Trong bối cảnh hiện nay, một mặt tìm nhà đầu tư chiến lược để phát triển khu đô thị mới, mặt khác thành phố cần triển khai ngay ở khu vực chỉnh trang và bảo tồn bằng nguồn vốn đầu tư công, bởi người dân chịu thiệt đã lâu. Theo đó, cần triển khai quy hoạch 1/500 để người dân có thể xây dựng nhà cửa, xác định khu vực tái định cư và đầu tư bổ sung hạ tầng xã hội. Tổ chức di dời, tái định cư cho người dân và giải phóng mặt bằng. Trong lúc chờ triển khai đầu tư thì khu vực giải tỏa sẽ triển khai thành công viên (đa chức năng) lớn cho thành phố, không bỏ phí. Việc này được kỳ vọng sẽ bảo đảm cho người dân không còn sống trong quy hoạch "treo", từ đó sớm ổn định cuộc sống. 

Quốc Anh ghi

Bình Quới - Thanh Đa chờ tỏa sáng

Bình Quới - Thanh Đa chờ tỏa sáng

Với nhiều nỗ lực của TP HCM, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được chờ đợi sớm trở thành khu vực tỏa sáng về kinh tế - xã hội, sự thân thiện với môi trường…

Hình ảnh bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chờ làn gió mới

(NLĐO) - Hàng chục năm qua, bán đảo Bình Quới – Thanh Đa lặng lẽ giữa lòng đô thị sôi động bậc nhất đất nước.

Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới- Thanh Đa

(NLĐO) - Khu đô thị mới Bình Quới- Thanh Đa được định hướng là trung tâm đô thị và công viên ngập nước, với quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Bình Quới Thanh Đa quy hoạch tái định cư quy hoạch treo
