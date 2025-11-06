Siêu thị bảo đảm cung ứng hàng hóa đến vùng bão lũ

Ngày 5-11, đại diện hệ thống Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để phục vụ người dân tại các khu vực đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp, các siêu thị của Saigon Co.op đã dự trữ lượng lớn hàng hóa thiết yếu tại các điểm lân cận vùng bão, bảo đảm tiếp ứng kịp thời khi nhu cầu tăng cao. Mỗi ngày, hệ thống đều tăng cường xe vận chuyển thực phẩm tươi sống từ miền Nam ra, giúp hàng hóa luôn phong phú, không để xảy ra tình trạng khan hiếm.

Đại diện Central Retail Việt Nam cũng cho biết những ngày qua, toàn bộ đội ngũ nhân viên tại các siêu thị GO! Huế, GO! Đà Nẵng và GO! Quy Nhơn đã được huy động để duy trì nguồn cung ứng hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng đột biến của người dân trong vùng ngập lụt. Với nhóm hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, Central Retail đã tăng gấp 3 - 4 lần sản lượng so với ngày thường, bổ sung nguồn hàng từ các tỉnh, thành ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Đối với thịt, cá, hệ thống tăng cường nhập từ các nhà cung cấp lớn và kho hàng đông lạnh nhằm bảo đảm nguồn hàng liên tục. "Giá cả các mặt hàng vẫn được giữ ổn định. Chúng tôi cam kết không tăng giá trong giai đoạn này để người dân có thể yên tâm mua sắm" - đại diện Central Retail khẳng định.

Trong khi đó, MM Mega Market Việt Nam cũng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định tại các trung tâm và kho hàng trong vùng ảnh hưởng bão lũ, đặc biệt là Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gia Lai) và Nha Trang (Khánh Hòa). Tại MM Mega Market Đà Nẵng, lượng rau củ quả nhập về tăng 25% - 30%, trong đó nhóm rau lá tăng hơn 200% nhờ vận chuyển trực tiếp từ Trạm cung ứng Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngoài ra, thịt, thủy hải sản và thực phẩm khô cũng tăng thêm khoảng 30% so với ngày thường để kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Đơn vị này cam kết các siêu thị MM Mega Market tại miền Trung sẽ duy trì mở cửa xuyên suốt cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bố trí đội ngũ trực tại chỗ để bảo đảm hoạt động an toàn, liên tục. Nhân viên ở khu vực xa, vùng nguy hiểm hoặc đang mang thai được ưu tiên nghỉ làm. Toàn hệ thống xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm nguồn hàng ổn định, giá cả bình ổn và an toàn cho người lao động, góp phần hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do bão lũ.

Ở góc độ quản lý, Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp dự trữ hàng hóa, bảo đảm cung ứng đủ những mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ công tác khắc phục sau mưa bão cho các vùng bị ảnh hưởng của mưa bão. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường giám sát, yêu cầu các đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư sửa chữa, máy phát điện, dụng cụ tích điện, tích nước cam kết cung ứng hàng hóa liên tục với giá bình ổn.