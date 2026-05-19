Ớn lạnh 6 mảnh dao lam sắc nhọn được lấy ra từ cơ thể 1 nữ bệnh nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ớn lạnh 6 mảnh dao lam sắc nhọn được lấy ra từ cơ thể 1 nữ bệnh nhân

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau bụng dữ dội, bác sĩ bất ngờ phát hiện và phẫu thuật lấy ra 6 mảnh dao lam sắc nhọn.

Ngày 19-5, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (phường Lái Thiêu, TPHCM) cho biết các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống một nữ bệnh nhân nuốt nhiều mảnh dao lam sắc nhọn.

Nuốt 6 mảnh dao lam, nữ bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật cứu sống - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật khẩn lấy 6 mảnh dao lam trong đại tràng nữ bệnh nhân. Ảnh: TTYT khu vực Thuận An

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị viêm ruột thừa cấp nên nhanh chóng chỉ định chụp X-quang để kiểm tra.

Kết quả cho thấy trong ổ bụng bệnh nhân xuất hiện nhiều dị vật kim loại sắc nhọn. Lúc này, bệnh nhân mới khai đã nuốt dao lam khoảng 24 giờ trước khi nhập viện.

Nuốt 6 mảnh dao lam, nữ bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật cứu sống - Ảnh 2.

Các lưỡi lam được bác sĩ lấy ra từ bụng của cô gái 18 tuổi (Ảnh: TTYT khu vực Thuận An).

Nhận định tình trạng nguy hiểm, ê-kíp bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật mở đại tràng. Qua ca mổ, các bác sĩ lấy ra tổng cộng 6 mảnh dao lam sắc nhọn nằm trong đường tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, dị vật sắc nhọn như dao lam khi đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ gây thủng ruột, xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng nặng. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Tin liên quan

Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

(NLĐO) - Nghị định mới quy định hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh con thuộc ba nhóm, trong đó có người sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

TPHCM huy động toàn hệ thống y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

(NLĐO) - Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026, TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức khám tại bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, cộng đồng dân cư,...

Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá

(NLĐO) - Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá. Bị cấm từ 2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn len lỏi vào giới trẻ

trung tâm y tế viêm ruột thừa nuốt dao lam phẩu thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo