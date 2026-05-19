Sức khỏe

Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá

N.Dung

(NLĐO) - Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá. Bị cấm từ 2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn len lỏi vào giới trẻ

Sáng 19-5, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần II do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm.

Bệnh viện không khói thuốc lá để bảo vệ người bệnh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ, với hình thức hấp dẫn và thông điệp dễ gây ngộ nhận. Đây là nguy cơ mới dẫn đến lệ thuộc nicotine và tổn hại sức khỏe lâu dài.

Theo ông Thuấn, từ năm 2025, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các cơ sở y tế cần đi đầu trong nhận diện, truyền thông và ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh một cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ dừng ở việc treo biển cấm mà phải bảo đảm thực thi nghiêm quy định phòng, chống tác hại thuốc lá; người đứng đầu chịu trách nhiệm, nhân viên y tế làm gương và hỗ trợ người bệnh cai thuốc.

"Không khói thuốc trong cơ sở y tế không phải để dự thi hay báo cáo, mà để bảo vệ người bệnh và nhân viên y tế. Người hút thuốc cần được nhắc nhở, tư vấn và hỗ trợ cai thuốc. Với thanh thiếu niên, cần chủ động bảo vệ từ sớm, không để các sản phẩm thuốc lá mới dùng vẻ ngoài hiện đại che giấu nguy cơ gây nghiện và hủy hoại sức khỏe" - ông nhấn mạnh.

Bệnh viện không khói thuốc lá để bảo vệ người bệnh - Ảnh 2.

Dù đã có quy định cấm, nhiều người vẫn hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện

Cuộc thi được phát động trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó xây dựng bệnh viện không khói thuốc là một giải pháp thiết thực.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có hơn 1.700 bệnh viện công lập và 424 bệnh viện tư nhân, mỗi năm tiếp nhận gần 20 triệu lượt khám chữa bệnh. Việc duy trì môi trường không khói thuốc giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động đối với nhân viên y tế và người bệnh.

Theo ban tổ chức, cuộc thi lần I thu hút gần 300 cơ sở y tế tham gia, ghi nhận nhiều mô hình sáng tạo, góp phần cải thiện môi trường bệnh viện. Cuộc thi năm nay dành cho các bệnh viện từ 100 giường bệnh trở lên, với 44 giải thưởng và dự kiến trao giải vào tháng 12-2026 tại Hà Nội.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25 đến 31-5), đồng thời tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bối cảnh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gia tăng nhanh, ảnh hưởng đến giới trẻ.

Theo Bộ Y tế, thuốc lá là nguyên nhân của 28 nhóm bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, COPD và các vấn đề sức khỏe sinh sản. Bộ Y tế đề nghị các cơ quan đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hằng năm; bổ sung quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; tăng truyền thông về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới; thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng, ai là người phạt?

(NLĐO) - Người dân kỳ vọng Nghị định số 90/2026/NĐ-CP sẽ tạo công cụ pháp lý đắc lực để xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc.

(NLĐO)- Nghị định này được kỳ vọng sẽ tạo công cụ pháp lý đắc lực để cực xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc.

(NLĐO) - Theo Nghị định 90, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt 3-5 triệu đồng; chứa chấp có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, kèm buộc tiêu hủy.

