Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá

Sáng 19-5, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần II do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ, với hình thức hấp dẫn và thông điệp dễ gây ngộ nhận. Đây là nguy cơ mới dẫn đến lệ thuộc nicotine và tổn hại sức khỏe lâu dài.

Theo ông Thuấn, từ năm 2025, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các cơ sở y tế cần đi đầu trong nhận diện, truyền thông và ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh một cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ dừng ở việc treo biển cấm mà phải bảo đảm thực thi nghiêm quy định phòng, chống tác hại thuốc lá; người đứng đầu chịu trách nhiệm, nhân viên y tế làm gương và hỗ trợ người bệnh cai thuốc.

"Không khói thuốc trong cơ sở y tế không phải để dự thi hay báo cáo, mà để bảo vệ người bệnh và nhân viên y tế. Người hút thuốc cần được nhắc nhở, tư vấn và hỗ trợ cai thuốc. Với thanh thiếu niên, cần chủ động bảo vệ từ sớm, không để các sản phẩm thuốc lá mới dùng vẻ ngoài hiện đại che giấu nguy cơ gây nghiện và hủy hoại sức khỏe" - ông nhấn mạnh.

Dù đã có quy định cấm, nhiều người vẫn hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện

Cuộc thi được phát động trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó xây dựng bệnh viện không khói thuốc là một giải pháp thiết thực.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có hơn 1.700 bệnh viện công lập và 424 bệnh viện tư nhân, mỗi năm tiếp nhận gần 20 triệu lượt khám chữa bệnh. Việc duy trì môi trường không khói thuốc giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động đối với nhân viên y tế và người bệnh.

Theo ban tổ chức, cuộc thi lần I thu hút gần 300 cơ sở y tế tham gia, ghi nhận nhiều mô hình sáng tạo, góp phần cải thiện môi trường bệnh viện. Cuộc thi năm nay dành cho các bệnh viện từ 100 giường bệnh trở lên, với 44 giải thưởng và dự kiến trao giải vào tháng 12-2026 tại Hà Nội.