Nam thanh niên làm điều manh động với shipper ngay trung tâm Đà Nẵng

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an Thành phố bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa (SN 2006, trú phường Liên Chiểu), nghi phạm cướp giật tài sản trên địa bàn.

Phạm Ngọc Anh Khoa bị khống chế tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 18-12, anh Đ.V.T.K (SN 2006; trú phường Hòa Cường; là shipper) đang đứng đợi tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê để giao hàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt.

Lợi dụng thời điểm anh K. hoảng loạn, đối tượng này giật chiếc điện thoại di động iPhone 16 Pro Max trị giá hơn 25 triệu đồng rồi bỏ chạy. Khi anh K. tri hô và đuổi theo thì tên này đã lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong hẻm nhỏ vào thời điểm chập tối, cho thấy tính chất liều lĩnh, manh động của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an phường Thanh Khê, đã phân công nhiều trinh sát khẩn trương triển khai điều tra, truy bắt đối tượng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Công an phường Thanh Khê đã làm rõ và phối hợp với với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa.

Đối tượng này đã thừa nhận hành vi vi phạm.