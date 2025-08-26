HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thế lực mới tại V-League

TƯỜNG PHƯỚC

Với 2 trận toàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, CLB Ninh Bình thể hiện vị thế ứng viên vô địch V-League 2025-2026

Trở lại sân chơi V-League sau 11 năm vắng bóng, CLB Ninh Bình được đầu tư mạnh mẽ với nguồn kinh phí hoạt động dồi dào, mang về những cầu thủ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Có sự chuẩn bị kỹ càng, đoàn quân HLV Gerard Albadalejo Castaño khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Lộ rõ tham vọng

Sau khi vô địch Giải Hạng nhất quốc gia và giành suất thăng hạng, CLB Ninh Bình lộ rõ tham vọng đăng quang V-League 2025-2026. Ban lãnh đạo đội bóng mạnh tay chi tiền để mang về đội ngũ HLV danh tiếng và dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm đến từ Tây Ban Nha.

Xây dựng đội hình với triết lý bóng đá tấn công hiện đại, HLV Gerard Albadalejo giúp các học trò phát huy năng lực. Những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt hay Trần Bảo Toàn… đều đạt điểm rơi phong độ, chơi như "lên đồng" khi được xếp thi đấu vị trí sở trường.

Thế lực mới tại V-League- Ảnh 1.

CLB Ninh Bình (trái) gây bất ngờ trong chặng đầu V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Ở vòng 1, CLB Ninh Bình đã khiến cả V-League phải bất ngờ bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa trước, Hà Tĩnh là đội bóng có chuỗi trận bất bại dài nhất V-League, chỉ thua một trận trên sân nhà. Nhưng khi tiếp đón CLB Ninh Bình, đội bóng núi Hồng phải nhận thất bại với 3 bàn thua.

Tương tự, Thanh Hóa từng lập kỷ lục hai lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (mùa 2023 và 2023-2024), là đối thủ khó chịu khiến các "ông lớn" V-League phải e dè mỗi khi chạm trán. Nhưng tại vòng 2 V-League mùa này, đội bóng xứ Thanh phải nhận trận thua với 4 bàn không gỡ trước "tân binh" V-League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa đều là những đội bóng khó bị đánh bại nhưng đều thua đậm trước CLB Ninh Bình. Sau 2 vòng đấu, Hoàng Đức và các đồng đội đã ghi được tới 7 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 lần, là đội bóng duy nhất toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026.

CLB Ninh Bình luôn chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm cầu môn vượt trội đối phương. Đội bóng của HLV Gerard Albadalejo cũng thể hiện sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển đấu pháp chiến thuật, phù hợp với từng đối thủ.

Đáng chú ý, những mảng miếng tấn công của Ninh Bình rất đa dạng, các vị trí trên sân đều có thể lập công ghi bàn. Các cầu thủ đã ghi bàn cho Ninh Bình qua 2 vòng đấu gồm: hậu vệ Quang Nho, tiền vệ Đức Chiến, tiền đạo Gia Hưng và 2 ngoại binh Daniel Da Silva Dos Anjos, Gustavo Henrique.

Khởi đầu xuất sắc, CLB Ninh Bình cho thấy được lối chơi gắn kết, tinh thần chiến đấu máu lửa và bản lĩnh đáng nể. Khi các ứng viên vô địch không thể tích điểm tối đa ở 2 vòng đấu vừa qua và bị tụt lại phía sau, các chuyên gia bóng đá nhận định CLB Ninh Bình có thể lập thành tích đăng quang V-League sau khi thăng hạng, tương tự Công an Hà Nội từng làm được ở mùa 2023.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đối với đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ xuất hiện từ vòng 4, khi thầy trò HLV Albadalejo lần lượt chạm trán Nam Định, Thể Công Viettel và Hà Nội. Kết quả của những màn đọ sức các ứng viên vô địch này sẽ kiểm chứng thực lực của CLB Ninh Bình.

Các "ông lớn" sẩy chân

Chặng khởi đầu V-League 2025-2026 cũng chứng kiến nhiều bất ngờ, khi đương kim vô địch Nam Định sớm nhận trận thua đầu tiên còn đương kim á quân Hà Nội FC chưa biết "vị" chiến thắng.

CLB Nam Định chiêu mộ hàng loạt ngoại binh mạnh với tham vọng đua tranh danh hiệu các đấu trường quốc nội và quốc tế ở mùa này. Nhưng đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt có màn khởi đầu mùa giải mới khá chật vật. Họ thua Công an Hà Nội trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024-2025, vất vả ngược dòng thắng Hải Phòng ở vòng 1 V-League diễn ra trên sân nhà Thiên Trường rồi "trắng tay" khi thua ngược Sông Lam Nghệ An ở "chảo lửa" sân Vinh tại vòng 2.

Thê thảm hơn, CLB Hà Nội nhận thất bại trong ngày ra quân V-League 2025-2026, khi làm khách trên sân Thống Nhất chạm trán CLB Công an TP HCM. Trở về sân nhà Hàng Đẫy thi đấu vòng 2, đội bóng thủ đô dù được đánh giá mạnh hơn Hoàng Anh Gia Lai song vẫn bị đối phương chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Hà Nội lẫn Nam Định đều sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao tại V-League, song mối liên kết giữa các tuyến chưa nhuần nhuyễn, khiến khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật còn vấp váp. Ngoài ra, nguyên nhân khiến hai ứng viên vô địch V-League chệch choạc ở giai đoạn đầu mùa giải bắt nguồn từ sự bắt nhịp chậm chạp của những cầu thủ tân binh. 

"Vòng 3 bắt đầu khởi tranh từ ngày 27-8 và tâm điểm vòng đấu diễn ra tại Hàng Đẫy, với trận "derby" thủ đô giữa Công an Hà Nội và CLB Hà Nội (lúc 19 giờ 15 phút ngày 28-8).

Thế lực mới tại V-League- Ảnh 2.


    Thông báo