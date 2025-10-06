HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Ông bầu" Cao Tiến Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi 191 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khi chưa đủ điều kiện nhưng bầu Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo Bộ Công an quý III/2025 vào chiều 6-10, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có 2 vi phạm.

Bầu Đoan vi phạm pháp luật , bán đất trái phép thu lợi 191 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Tiến Đoan (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, hành vi thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, bầu Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, từ năm 2021-2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

Hành vi thứ 2, công an xác định rằng từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án. Đến ngày 17-7-2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, bầu Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Ông Cao Tiến Đoan là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Ông Đoan cũng là đại biểu hội đồng, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Tiến Đoan ngày 29-8 về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này nhận được tin tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bầu Đoan. Quá trình điều tra, công an xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

