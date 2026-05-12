Kinh tế

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Novaland thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Bùi Thành Nhơn sang ông Dương Văn Bắc.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố thông tin việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

Theo đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty thay thế ông Bùi Thành Nhơn.

Trước đó, cơ cấu người đại diện pháp luật của Novaland gồm 3 cá nhân là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT; ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc và ông Cao Trần Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc.

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland - Ảnh 1.

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là đại diện pháp luật của Novaland.

Cùng với đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất cũng ghi nhận vốn điều lệ của Novaland đã tăng lên mức 22.345 tỉ đồng, sau khi Novaland hoàn tất quá trình phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi cuối tháng 4, HĐQT Novaland đã thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 thay thế vị trí của ông Bùi Thành Nhơn.

Tại đại hội, Novaland đã đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2026 đạt 22.715 tỉ đồng, tăng gấp 3,26 lần so với thực hiện của năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỉ đồng. Công ty lên kế hoạch bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp hơn 4.300 sổ hồng cho các dự án tại trung tâm TPHCM. Đồng thời tung ra hơn 2.100 sản phẩm.

Với quỹ đất hơn 2.400ha chưa triển khai, Novaland ước tính, các dự án đang triển khai có thể mang lại tiềm năng dòng thu hơn 470.000 tỉ đồng lũy kế đến năm 2030.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12-4, cổ phiếu NVL của Novaland giảm gần 3%, còn 16.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy chỉ trong 2 tuần đầu tháng 5, cổ phiếu này đã giảm khoảng 20%.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch Novaland

(NLĐO)- Ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu làm Chủ tịch HĐQT Novaland sau khi được cha là ông Bùi Thành Nhơn chuyển giao vị trí Chủ tịch NovaGroup vài ngày.

Diễn viên Chi Bảo làm gì tại Novaland?

(NLĐO)- Diễn viên Chi Bảo đã hợp tác với Novaland từ 2022 với vai trò cùng góp vốn tại một công ty

Novaland đề xuất siêu mô hình đô thị phức hợp ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và xã Hiệp Thạnh do Novaland đề xuất có quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha.

