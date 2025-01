Ông chủ Meet More và tình yêu OCOP

Yêu giá trị OCOP

Là doanh nhân có nhiều kinh nghiệm về ngoại thương, ông Nguyễn Ngọc Luận - chủ cà phê Meet More, hiểu ý nghĩa của chương trình OCOP đã được Nhật Bản, Thái Lan làm rất tốt nên đã tham gia chương trình. Đến nay, cà phê Meet More có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao: cà phê 4 trong 1 các vị khoai môn, dừa, nhàu, đậu xanh, bạc hà và tự đánh giá sản phẩm đủ tiêu chuẩn để công nhận chuẩn OCOP 5 sao bởi đã xuất khẩu thành công. Hiện tại, Meet More tiếp tục làm hồ sơ để được công nhận sản phẩm OCOP cho một số dòng sản phẩm khác như: cà phê hòa tan muối biển, cà phê vị xoài...

Ra mắt Hội quán OCOP huyện Hóc Môn Ảnh: An Na

Theo ông Luận, sản phẩm OCOP mang đậm chất vùng miền và tiêu biểu cho hàng Việt Nam bởi được làm từ nguyên liệu, con người địa phương và chất xám người Việt. Do đó, sản phẩm rất cần được ưu tiên, khuyến khích sử dụng để phát triển nền kinh tế từ tài nguyên bản địa và văn hóa địa phương. "Ở Nhật Bản, các nông sản mang thương hiệu quốc gia cũng đi lên từ sản phẩm OCOP, được chọn lọc từ những sản phẩm OCOP tiêu biểu nhất" - ông Luận dẫn chứng.

Theo người sáng lập Meet More, ý tưởng đưa nông sản, trái cây vào cà phê và việc thành công với các sản phẩm ban đầu đã gợi mở cho nhiều sản phẩm mới từ cà phê. Mới đây, đại diện một chuỗi bán lẻ ở Pháp đã đến làm việc với Meet More để đặt hàng cà phê vị dâu, vị dưa lưới và vị chuối với nguyên liệu thật 100% chứ không phải hương liệu.

Cùng nhau vươn xa

Vào tháng 9-2024, Hội quán OCOP huyện Hóc Môn - mái nhà chung của CLB OCOP huyện Hóc Môn ra đời và ông Luận làm chủ nhiệm đầu tiên của CLB với 20 chủ thể và 40 sản phẩm OCOP. Ông Luận nói rằng chương trình OCOP tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng vẫn còn mới mẻ và còn rất nhiều điều phải làm để đưa OCOP Việt Nam thành công như các nước trên thế giới.

"Phải chung sức cùng nhau thì mới đi xa. Chúng tôi tạo dựng một không gian chung để giới thiệu sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm nhằm hoàn thiện sản phẩm, phát triển thị trường nội địa lẫn quốc tế. Không những thế, chúng tôi còn hỗ trợ, phát triển thêm các sản phẩm OCOP tiềm năng của huyện nhà để hình thành một cộng đồng các chủ thể OCOP mạnh" - ông Luận bày tỏ.

Theo ông Luận, OCOP là những sản phẩm không chỉ xứng đáng được tôn vinh mà cần được tiếp sức để phát triển bởi khi các chủ thể OCOP mạnh, kinh tế địa phương cũng phát triển bền vững. Hiện tại, đa số các chủ thể OCOP vẫn đang tập trung đầu tư cho sản phẩm sao cho tốt nhất mà thiếu nguồn lực cho marketing, quảng bá, mở rộng thị trường.

Do đó, rất cần các chính sách ưu tiên như: đưa hàng vào siêu thị với vị trí đẹp, người tiêu dùng dễ nhận biết; được có quầy hàng tại các điểm du lịch lớn, đặc biệt là tại sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất; được xuất hiện tại các bảng quảng cáo ngoài trời ở các vị trí đắc địa ở TP HCM và các thành phố lớn.

Ngoài ra, ở các hội chợ quốc tế tổ chức tại TP HCM, ban tổ chức nên có chính sách hỗ trợ cho các chủ thể OCOP có gian hàng riêng để tiếp cận khách quốc tế ngay tại trong nước. Hiện tại, chi phí thuê gian hàng tại những hội chợ này đang ở mức quá cao so với khả năng của các chủ thể OCOP.