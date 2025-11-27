Ông cụ lượm ve chai phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở TPHCM

Ngày 27-11, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang xác minh, rà soát camera để tìm gia đình trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cụ thể, chiều 26-11, ông L.V.L (67 tuổi) đi lượm ve chai thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ tại bãi đất trống ở đường số 16, khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM).

Người dân đưa bé gái sơ sinh đến bệnh viện

Em bé này được quấn trong một chiếc khăn, đặt ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước.

Ngay sau đó, ông L. cùng nhiều người dân gọi chính quyền địa phương. Được biết, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi là một bé gái và UBND phường An Lạc đã phối hợp đưa cháu bé đến bệnh viện.

Hiện sức khỏe bé bình thường và đang được chăm sóc ở Bệnh viện Triều An. Công an phường An Lạc cũng đã lấy lời khai người có liên quan.

Qua rà soát camera, công an phát hiện khoảng 13 giờ ngày 26-11, có một phụ nữ chạy xe đạp vào bãi đất trống, gần nửa tiếng sau thì người này đạp xe ra, bỏ đi mất.