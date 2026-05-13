Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế trong nhiệm kỳ 5 năm

Ngày 13-5, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo TAND TP Huế.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao (bìa phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Đặng Quốc Lộc, tân Chánh án TAND TP Huế.

Theo đó, TAND Tối cao đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Chánh án TAND TP Huế trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-5-2026.



Tân Chánh án TAND TP Huế Đặng Quốc Lộc.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo chủ trương bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố không phải là người địa phương nhằm tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác sau thời gian giữ chức vụ tại một đơn vị.

Ông đề nghị tân Chánh án TAND TP Huế tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời yêu cầu TAND TP Huế tập trung nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án; hạn chế án bị hủy, sửa; chủ động nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc phát sinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND TP Huế Đặng Quốc Lộc khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật, cùng tập thể đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.