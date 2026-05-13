Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế trong nhiệm kỳ 5 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế trong nhiệm kỳ 5 năm

Q.Nhật

(NLĐO) - Ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP Huế với thời hạn 5 năm.

Ngày 13-5, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo TAND TP Huế.

Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế trong nhiệm kỳ 5 năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao (bìa phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Đặng Quốc Lộc, tân Chánh án TAND TP Huế.

Theo đó, TAND Tối cao đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Chánh án TAND TP Huế trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-5-2026.

Ông Đặng Quốc Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND TP Huế trong nhiệm kỳ 5 năm - Ảnh 2.

Tân Chánh án TAND TP Huế Đặng Quốc Lộc.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo chủ trương bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố không phải là người địa phương nhằm tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác sau thời gian giữ chức vụ tại một đơn vị.

Ông đề nghị tân Chánh án TAND TP Huế tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời yêu cầu TAND TP Huế tập trung nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án; hạn chế án bị hủy, sửa; chủ động nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc phát sinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND TP Huế Đặng Quốc Lộc khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật, cùng tập thể đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Infographic nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm 2 Phó chánh án TAND Tối cao

Infographic nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm 2 Phó chánh án TAND Tối cao

(NLĐO) - Trong tuần qua, nhiều cán bộ cấp cao đã được bổ nhiệm, trong đó có 2 Phó chánh án TAND Tối cao.

Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Chánh án TAND Tối cao

(NLĐO)- Ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thuỳ đã được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao: Xử lý nghiêm minh các vụ trốn đóng BHXH

(NLĐO)- Các tòa án đã giải quyết đạt tỉ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo