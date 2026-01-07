Ngày 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đối với các Thẩm phán TAND Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.



Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho ông Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy (bên phải). Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng 2 Phó Chánh án TAND Tối cao được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Tòa án. Đồng thời, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thuỳ.

Chủ tịch nước khẳng định hai Phó Chánh án TAND Tối cao được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Chủ tịch nước đề nghị hai tân Phó Chánh án TAND Tối cao tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo TAND Tối cao và toàn ngành thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Để hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới, Chủ tịch nước đề nghị ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác để phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân đã đạt được trong 80 năm qua.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn tới, theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm cũng như toàn ngành Tòa án cần không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đề cập đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Tòa án, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao, khẳng định đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Lê Tiến cũng cho biết được bổ nhiệm giữ cương vị mới trong bối cảnh ngành Tòa án đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với yêu cầu rất cao về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; về đổi mới, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch nước, ông Lê Tiến hứa tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và học tập nâng cao trình độ; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tân Phó Chánh án TAND Tối cao nêu rõ sẽ cùng tập thể lãnh đạo TAND Tối cao chỉ đạo xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.