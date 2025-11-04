Ông Đặng Văn Thành: Doanh nhân phải "xanh" từ nội tại của chính mình"!

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 do Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới (Vietnammoi) phối hợp tổ ngày 4-11 ở TP HCM, TS Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội được chú ý, nhằm thế chế hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Điểm nổi bật trong Nghị quyết 198 là nhấn mạnh đến việc giảm rủi ro về mặt thể chế cho doanh nghiệp. Theo đó, nguyên tắc cơ quan quản lý chỉ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp một lần mỗi năm, và không kiểm tra nếu doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ pháp luật tốt. Đồng thời không hình sự hóa các quan hệ dân sự và kinh tế. "Đây là lần đầu tiên trong một văn bản pháp luật nói đến rất nhiều những nguyên tắc mà trước đây chúng ta chỉ thảo luận" - ông nói





Các diễn giả tham gia thảo luận ở diễn đàn

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC, cho rằng năm 2026 sẽ là năm bản lề cho giai đoạn 2026 – 2030, với triển vọng kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Ông đánh giá các vấn đề vĩ mô như tỉ giá, lạm phát, lãi suất tuy vẫn là “tam tiểu luận” được bàn luận nhiều nhưng không còn là yếu tố đáng lo ngại.

Theo ông, thời gian qua Nhà nước đã tạo môi trường thuận lợi, vấn đề còn lại là doanh nghiệp phải nâng cao năng lực nội tại để hội nhập. “Thời đại 4.0, kinh tế tri thức, chuyển đổi số… là thực tế mà doanh nhân phải đối diện và thích ứng để vươn lên” - ông nói.

Sau giai đoạn khó khăn vì COVID-19, dù nhiều chính sách hỗ trợ như giảm lãi suất, giãn nợ, giảm GTGT đã được thực thi, ông Thành cho rằng những biện pháp đó mới chỉ kích cung, trong khi vấn đề căn cốt là phải kích cầu tiêu dùng nội địa.

Theo ông, đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2026, đặc biệt ở khu vực phía Nam, nơi hàng loạt dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, cao tốc TP HCM – Mộc Bài, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được triển khai mạnh mẽ.

“Người ta nói nhiều về trái đất xanh, tín dụng xanh, mọi thứ đều xanh. Nhưng tôi chỉ rút lại một điều: doanh nhân phải "xanh" từ nội tại của chính mình. Cái "xanh" vô hình ấy mới là gốc rễ của sự phát triển bền vững, không cần phải đối phó” - ông Thành nhấn mạnh và khẳng định vai trò đạo đức và tầm nhìn của doanh nhân trong quá trình phát triển đất nước.