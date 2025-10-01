Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 1-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức. Tại đại hội Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Cũng tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình gồm 100 ủy viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình có 25 ủy viên, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình gồm có: Bà Đinh Thị Lụa (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy); ông Phạm Quang Ngọc (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Lê Quốc Chỉnh (Chủ tịch HĐND tỉnh); ông Mai Văn Tuất (Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh).

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ. Ông Đặng Xuân Phong có học vị Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 1-2025, ông Đặng Xuân Phong được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Từ 1-7-2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (sau sáp nhập).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I diễn ra ngày 30-9, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phương châm Đại hội được xác định là: "Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá". Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời.

Đại hội thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị gồm: Tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội xác định đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu, Ninh Bình sẽ tập trung ba đột phá: phát triển công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững; xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao gắn với di sản; phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, hiện đại.