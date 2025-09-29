Sáng 29-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), Đảng bộ tỉnh Lào Cai khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 440 đại biểu chính thức đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Dự đại hội có các ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Khánh Hòa; các nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Yên Bái qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã và đang phát huy tối đa nội lực; chủ động, linh hoạt huy động và tranh thủ mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường mở rộng đối ngoại, xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".

Tại phiên khai mạc, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng (48 tuổi, quê Hải Dương), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 người; Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định gồm các ông, bà Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Giàng Thị Dung.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Hoài Trung, Bí Thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ghi nhận biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí Thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung lưu ý Đảng bộ tỉnh Lào Cai cần nhận thức thật sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của Lào Cai - vùng đất biên cương, "phên dậu" vững chắc của Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để luôn đặt sự phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của vùng và cả nước; khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra bước đột phá đủ mạnh mẽ để Lào Cai đạt mục tiêu phát triển.