Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức diễn ra sáng 30-9, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngoài ra, tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 72 ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có 19 ủy viên, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm có: Bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra (15 người), Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Theo đó, ông Trần Huy Phương làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (SN 1969), quê tại tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV và có trình độ Cử nhân quân sự, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Thái từng giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 9-2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7-2018, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, sau đó làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2024, ông giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 4-2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến nay.

Tin liên quan

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy 48 tuổi

(NLĐO) - Ông Trịnh Việt Hùng, 48 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

(NLĐO) - Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Bộ Chính trị Quân ủy trung ương tỉnh Bắc Ninh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Tỉnh ủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo