Chiều 30-9, tại Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cùng tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội và đại biểu cử tri của 9 xã.

Tại hội nghị, các cử tri nêu ra nhiều vấn đề liên quan tới vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chế độ chính sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm dân sinh, những khó khăn vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xây dựng...

Trao đổi với cử tri sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đến thời điểm này, các đảng bộ trên cả nước, các địa phương, các ngành đều đã hoàn thành đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở, cấp trên cơ sở.

Các tiểu ban đang tích cực hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng với nhiều tư duy mới, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước với những yêu cầu tự chủ chiến lược, không để phải phụ thuộc vào ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào; dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ là chủ yếu để tăng năng suất cao, có hiệu quả, có hạch toán trong công việc và đối với từng dự án, doanh nghiệp, công trình đều phải tính toán trước để chống lãng phí, sai sót, bảo đảm hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các cử tri

Theo Tổng Bí thư, công tác nhân sự đại hội các cấp và Đại hội XIV được chuẩn bị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các công việc này đều được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, theo đúng quy trình, thủ tục và kế hoạch tổ chức Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết điểm nổi bật là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Hiện nay, cấp xã của các tỉnh đã thực hiện cơ bản, đối với 34 tỉnh, thành phố cũng sẽ thực hiện bố trí không có bí thư là người địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tại hội nghị

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hiện chủ trương cấp ủy không phải người địa phương đã thực hiện với các vị trí Bí thư, Giám đốc Công an, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Kiểm sát, sắp tới sẽ xem xét mở rộng đối với các chức danh như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh thanh tra.

Liên quan đến đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực này phức tạp, chiếm tới 90% số vụ khiếu kiện và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều cán bộ sai phạm thời gian qua.

Cử tri Đơn vị bầu cử số 10 phát biểu ý kiến

Liên quan đến đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, Tổng Bí thư đề nghị quy hoạch TP Hà Nội cho xứng tầm với thành phố tầm khu vực và thế giới. Hiện nay, các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai của nhà nước. Nhà nước phải bảo đảm với quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, phải đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bố, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí; phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.