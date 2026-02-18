"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm

Quang Liêm

(NLĐO) - Nếu trên võ đài, Cao Văn Long là người nghiêm khắc và chuẩn mực, thì giữa mùa xuân, ông lại xuất hiện với dáng vẻ trầm tĩnh của một "ông đồ".

Giữa không khí xuân rộn ràng ở TP HCM, khi phố phường bắt đầu dậy mùi mực tàu, người ta dễ bắt gặp một "ông đồ" với dáng vẻ điềm đạm, tay thoăn thoắt phóng bút trên nền giấy đỏ. Những nét chữ mạnh mẽ mà mềm mại, dứt khoát nhưng không vội vàng.

Ít ai ngờ, người đàn ông ấy từng nhiều năm đứng giữa võ đài SEA Games, điều hành những trận quyền Anh căng thẳng. Và càng ít người biết, năm 2009, ông có vinh dự tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến công du Hoa Kỳ. Ông là HLV Cao Văn Long - một cái tên quen thuộc với giới võ thuật, và cũng là một kỷ lục gia thư pháp Việt Nam. Đây còn là một trong những người thầy đầu tiên Muay Thái của nhiều võ sĩ tên tuổi như Nguyễn Trần Duy Nhất, Võ Văn Đài...

Cao Văn Long: Giữ luật ở SEA Games - giữ mình giữa áp lực

Nhắc đến cột mốc nghề nghiệp của Cao Văn Long, không thể bỏ qua năm 2003 – khi Việt Nam đăng cai SEA Games 22. Ở kỳ đại hội lớn nhất khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ, ông được phân công tham gia điều hành môn quyền Anh.

"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm - Ảnh 1.

Trọng tài Cao Văn Long trong một trận đấu Muay

SEA Games trên sân nhà không chỉ là niềm tự hào mà còn là thử thách lớn. Khán đài kín chỗ, sự kỳ vọng dồn lên từng trận đấu, từng võ sĩ. Trong bối cảnh đó, trọng tài chính là người đứng giữa lằn ranh của cảm xúc và luật lệ. "Một quyết định sai trong vài giây có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của võ sĩ," ông chia sẻ.

Với Cao Văn Long, chiếc còi trọng tài không đơn thuần là công cụ điều hành. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp, là danh dự. Giữ được cái đầu lạnh giữa không khí sôi sục, giữ được sự công tâm khi áp lực bủa vây - đó mới là thử thách lớn nhất.

Ở SEA Games 2003, ông không tìm kiếm sự nổi bật. Ông làm công việc của mình, lặng lẽ nhưng chuẩn mực. Và chính sự lặng lẽ ấy tạo nên uy tín.

Dấu ấn 2009

Sau dấu ấn SEA Games, Cao Văn Long tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế. Năm 2009, khi Muay Thái lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà (AIG) tổ chức tại Việt Nam, ông là một trong những trọng tài được lựa chọn.

"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Cao Văn Long thời điểm năm 2009. (Ảnh: Giản Thanh Sơn)

Đấu trường châu lục đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn: chuyên môn, ngoại ngữ, bản lĩnh xử lý tình huống. Ở đó, trọng tài không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn cho hình ảnh thể thao Việt Nam.

Cũng trong năm 2009, một cột mốc đặc biệt khác đến với ông: tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến công du Hoa Kỳ. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân. Việc một HLV, trọng tài võ thuật được tham gia đoàn công tác cấp cao cho thấy những đóng góp của ông vượt ra ngoài phạm vi võ đài. Ông đại diện cho một lớp người làm thể thao nghiêm túc, gắn kết giữa chuyên môn và giá trị văn hóa.

Võ rèn thân, chữ dưỡng tâm với Cao Văn Long

Nếu trên võ đài, Cao Văn Long là người nghiêm khắc và chuẩn mực, thì giữa mùa xuân, ông lại xuất hiện với dáng vẻ trầm tĩnh của một "ông đồ". Ông đến với thư pháp như một cách cân bằng đời sống. "Võ rèn thân, chữ dưỡng tâm" – câu nói ấy không phải khẩu hiệu, mà là trải nghiệm.

Võ thuật cho ông kỷ luật, sức bền và sự tập trung cao độ. Thư pháp cho ông sự tĩnh tại, nhẫn nại và khả năng lắng nghe chính mình. Mỗi nét chữ "Phúc", "Lộc", "Thọ" ông viết ra đầu năm không chỉ mang ý nghĩa chúc tụng. Đó là kết quả của hàng chục năm rèn luyện – từ võ đài đến bàn viết. Cánh tay vững vàng nhờ luyện tập; tâm trí an nhiên nhờ kỷ luật nội tâm.

"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm - Ảnh 2.

Giữa không gian xuân rộn ràng, hình ảnh một người từng điều hành SEA Games, từng làm nhiệm vụ ở đấu trường châu lục, từng tháp tùng Chủ tịch nước sang Hoa Kỳ nay lặng lẽ viết chữ tặng người dân tạo nên một nét đẹp rất riêng.

Từ võ đài đến lớp đào tạo trọng tài trẻ, từ những chuyến công tác quốc tế đến góc nhỏ viết thư pháp mỗi dịp xuân về, ông giữ cho mình một nhịp điệu riêng: bền bỉ và điềm tĩnh. Năm 2013, bức trướng lụa thư pháp dài nhất (100m) thể hiện bài thơ "Tổ Quốc ở Trường Sa" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến do nhà thư pháp Cao Văn Long thực hiện được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào danh sách kỷ lục Việt Nam, thể hiện tình yêu thương biển đảo và Tổ quốc của ông.

Ở ông, sức mạnh và sự an nhiên không đối nghịch. Võ đài dạy bản lĩnh; thư pháp dạy sự lắng đọng. Khi hai điều ấy hòa làm một, con người sẽ không dễ bị cuốn trôi bởi hào quang hay áp lực. Giữa mùa xuân, khi mùi mực tàu quyện trong gió mới, hình ảnh "ông đồ võ" ấy gợi lên một thông điệp giản dị mà sâu sắc: giữ luật để người khác công bằng, và giữ tâm để chính mình vững vàng.

Cao Văn Long và sứ mệnh mới trong kỷ nguyên số

Bước sang năm 2026, khi võ thuật Việt Nam liên tiếp tạo nên những kỳ tích chấn động trên đấu trường quốc tế, vai trò của những người "giữ lửa" như ông Cao Văn Long lại càng trở nên quan trọng. Giữa một thế giới thể thao đang chuyển mình mạnh mẽ với công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài và các sàn đấu chuyên nghiệp hóa rầm rộ, ông Long vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: Sự trung thực của tâm hồn. 

Với ông, võ thuật của năm 2026 không chỉ là những cú ra đòn chính xác để ghi điểm, mà là bản lĩnh văn hóa của người Việt trước bạn bè năm châu. Ông vẫn miệt mài đứng lớp, không chỉ dạy luật Muay Thai mà còn dạy các trọng tài trẻ cách "đọc" trận đấu bằng đôi mắt của một nhà hiền triết.

"Ông đồ võ" giữa mùa xuân: Cao Văn Long và hành trình của một người giữ luật, giữ tâm - Ảnh 3.

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ này, gian nhà nhỏ của ông đồ võ vẫn tấp nập khách đến xin chữ. Những nét mực của ông giờ đây không chỉ nằm trên giấy dó truyền thống mà còn được số hóa, lan tỏa thông điệp "Võ đạo" đến thế giới Gen Alpha đầy năng động. Giữa nhịp sống hối hả của một TP.HCM hiện đại bậc nhất, hình ảnh vị trọng tài quốc tế tóc đã điểm bạc, tĩnh tại hạ bút viết hai chữ "Bình An", như một sự nhắc nhở rằng: Dù công nghệ có đi xa đến đâu, sức mạnh lớn nhất của con người vẫn nằm ở sự cân bằng giữa Thân và Tâm.

Tin liên quan

"Thánh Muay" Buakaw sẽ góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33

"Thánh Muay" Buakaw sẽ góp mặt trong lễ khai mạc SEA Games 33

(NLĐO) – Chiều 7-12, tại Trung tâm Báo chí (MPC) SEA Games 33 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp công bố các thông tin về lễ khai mạc.

Đại hội Liên đoàn Muay TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, trao thưởng cho các võ sĩ thành tích cao

(NLĐO) - Đây là đại hội Muay TP HCM đầu tiên sau quá trình hợp nhất các liên đoàn địa phương, thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính.

Nguyễn Trần Duy Nhất tái đắc cử vào ban chấp hành Liên đoàn MMA TPHCM

(NLĐO) - Lãnh đạo Liên đoàn MMA TP HCM quyết tâm đổi mới hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng giải đấu, hướng tới hội nhập quốc tế.

Muay Nguyễn Trần Duy Nhất thư pháp cao văn long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo