Ông Donald Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran nhấn mạnh loạt yêu cầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran nhấn mạnh loạt yêu cầu

Huệ Bình

(NLĐO) – Bất chấp lời đe dọa tấn công tổng lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran tuyên bố không đầu hàng, giữa lúc các nỗ lực đàm phán vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran là một quốc gia "đã thất bại". Đồng thời, ông cảnh báo "người dân nước này sẽ phải bỏ mạng" nếu ông không nhận được một câu trả lời "thỏa đáng 100%".

Ông cũng khẳng định sẽ không ký phê duyệt bất kỳ nỗ lực nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran, cho đến khi hoàn tất một thỏa thuận chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Vào ngày 20-5, ông Donald Trump nói rõ: "Chúng tôi đang ở những giai đoạn cuối cùng với Iran. Hoặc là đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải ra tay một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra".

Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh mình "không hề vội vã" để hoàn thành các cuộc đàm phán và bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu chính quyền Iran có đang hành động vì lợi ích của người dân hay không, trong bối cảnh người dân nước này "đang phải sống rất khổ sở".

Ông Trump dọa tấn công Iran chớp nhoáng, Iran tuyên bố không đầu hàng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Dù tuyên bố muốn tránh giao tranh, ông Donald Trump thừa nhận mình đang "ở ngay ranh giới" của việc ra quyết định tấn công. Như thường lệ, mốc thời gian của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn rất mơ hồ.

Ông cho biết mọi chuyện có thể diễn ra rất nhanh hoặc mất vài ngày để chờ đợi một thỏa thuận hoặc một đòn tấn công tiếp theo.

Nói về chính quyền Iran, ông Donald Trump chia sẻ: "Chúng tôi đang làm việc với một số người có tài năng, có trí tuệ. Hy vọng họ sẽ đưa ra một thỏa thuận tuyệt vời cho đôi bên".

Khi được hỏi liệu có mệt mỏi với các động thái ăn miếng trả miếng này không, ông khẳng định bản thân không bao giờ mệt mỏi nếu việc chờ đợi vài ngày có thể ngăn chặn giao tranh và cứu sống nhiều người.

Ông Trump dọa tấn công Iran chớp nhoáng, Iran tuyên bố không đầu hàng - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp ngày 14-4 cho thấy tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, bất chấp những căng thẳng, các kênh ngoại giao giữa hai nước vẫn đang được duy trì thông qua trung gian Pakistan.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, xác nhận hai bên vẫn liên tục trao đổi.

Đồng thời, ông này lưu ý rằng chuyến thăm Tehran trong ngày 20-5 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi là nhằm thúc đẩy và làm rõ các dự thảo đề xuất giữa hai bên.

Trích dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Mỹ đã gửi một dự thảo mới sau khi Iran đưa ra kế hoạch đề xuất 14 điểm trước đó 3 ngày.

Hiện tại, bên trung gian đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai bản dự thảo, dù vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Iran tuyên bố tham gia ngoại giao với sự nghiêm túc và thiện chí, nhưng vẫn không thể tin tưởng Washington bởi những gì Mỹ đã thể hiện trong suốt 18 tháng qua là "quá tệ".

Lập trường của Iran là tập trung chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận (bao gồm cả Lebanon), yêu cầu Mỹ gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, chấm dứt lệnh phong tỏa và các hành động thù địch nhắm vào tàu thuyền nước này.

Ngoài ra, Iran đang hợp tác với Oman để xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài và sẵn sàng phối hợp với các quốc gia ven biển để lập quy định lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 20-5: Iran đe dọa đẩy xung đột lan khỏi khu vực, 3 tàu chở dầu vượt Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 20-5: Iran đe dọa đẩy xung đột lan khỏi khu vực, 3 tàu chở dầu vượt Hormuz

(NLĐO) - Iran cảnh báo rằng việc trở lại chiến trường sẽ mang đến "những bất ngờ lớn hơn nhiều" cho Mỹ.

Lo Mỹ "cạn tên lửa" vì chiến sự với Iran, NATO họp khẩn

(NLĐO) – Trước chiến sự tại Iran, việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí là nội dung trọng tâm tại cuộc họp của các lãnh đạo quân đội NATO vào ngày 19-5 ở Brussels – Bỉ.

Mỹ tăng cường trừng phạt, ép Iran nhượng bộ

(NLĐO) - Các động thái trừng phạt được Mỹ đưa ra giữa lúc có thông tin Washington bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Donald Trump Mỹ - Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo