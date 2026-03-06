Ông Donald Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”; Hezbollah ra lệnh "tử chiến"

Trong bài đăng ngày 6-3 trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Donald Trump đưa ra các điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ vào Iran. Ông khẳng định “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện”.

Đến nay, ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra mốc thời gian chấm dứt chiến dịch. Trước đó, tổng thống Mỹ khẳng định Washington có thể đạt được mục tiêu “trong vòng 4-5 tuần”, nhưng ông “không đặt ra giới hạn thời gian cho bất cứ điều gì” và “muốn hoàn thành” mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump còn nhấn mạnh muốn tham gia việc bổ nhiệm người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. “Chúng ta, cùng với nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời, sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa nền kinh tế nước này lớn mạnh hơn, tốt hơn và vững chắc hơn bao giờ hết. Iran sẽ có một tương lai tuyệt vời. Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại” - ông viết.

Cùng ngày, trong bối cảnh Israel tiếp tục không kích miền Nam Lebanon và các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, cơ quan chỉ huy quân sự của Hezbollah kêu gọi các thành viên “chiến đấu tới hơi thở cuối cùng”.

Tuyên bố của Hezbollah khẳng định cuộc chiến này tương tự cuộc chiến mà một trong những nhân vật tôn giáo quan trọng nhất của Hồi giáo Shiite đã tiến hành cách đây 13 thế kỷ.

Cơ quan chỉ huy quân sự của Hezbollah nhấn mạnh các chiến binh nên “bảo vệ quốc gia” để giữ cho lá cờ Hezbollah tung bay. “Karbala đang tái diễn” - tuyên bố cho biết.

Karbala là sự kiện Imam Hussein chiến đấu trong trận chiến ở Karbala, nay thuộc Iraq, vào năm 680 sau Công nguyên.

Theo Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng do không kích của Israel từ hôm 2-3 đã tăng lên 217 người, cùng với 798 người bị thương. Chưa rõ có bao nhiêu người là thường dân. Hàng chục ngàn người khác đã phải di tản.

Quân đội Israel ngày 6-3 cũng oanh tạc một hầm trú ẩn dành cho giới lãnh đạo Iran dự định sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đợt không kích gồm hơn 50 máy bay chiến đấu và 100 quả đạn dược.

Iran đã giành hàng thập niên xây dựng các hầm trú ẩn cho nhiều mục đích và tình huống khẩn cấp khác nhau. Nhiều hầm trong số đó trở thành mục tiêu tấn công trong tuần này của Israel.