Quốc tế

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh

Xuân Mai

Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế.

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) hôm 3-1 yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro, lên án mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ đối với Venezuela. ALBA cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhân dân và chính phủ Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-1 kêu gọi Mỹ "bảo đảm an toàn cá nhân cho Tổng thống Maduro và phu nhân, ngay lập tức trả tự do cho họ, chấm dứt các nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền Venezuela, đồng thời giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng".

Cùng ngày, theo tờ The Straits Times, Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Singapore kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cũng như hy vọng tình hình tại Venezuela được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington hôm 3-1 để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh nước này phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Malaysia nhất quán đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters kỳ vọng tất cả các bên sẽ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại Mỹ, biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trong ngày 3-1 để phản đối chiến dịch quân sự tại Venezuela. Theo đài NBC News, chính quyền ông Donald Trump đang đối mặt với nhiều câu hỏi từ Quốc hội về tính hợp pháp cũng như sự đúng đắn của quyết định này. Các thành viên Đảng Dân chủ và ngay cả một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại động thái tại Venezuela có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tốn kém khác, không có hồi kết rõ ràng.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân chủ nhấn mạnh đã đến lúc Quốc hội phải tái khẳng định vai trò hiến định then chốt của mình trong các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Ông cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong tuần này về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn nguy cơ xảy ra xung đột với Venezuela khi chưa có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.


