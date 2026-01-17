HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một động thái được cho là bất thường khi cảm ơn chính phủ Iran vì đã "không hành quyết các tù nhân chính trị".

Hôm 16-1 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Iran đã hủy bỏ việc treo cổ hơn 800 người" và cảm ơn chính phủ nước này, một động thái được cho là bất thường.

Theo hãng tin AP, những người mà ông Donald Trump nhắc đến là các tù nhân chính trị. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông "rất tôn trọng" động thái này của chính phủ Iran.

Phát ngôn trên được ông Donald Trump đưa ra với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng để đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở TP Palm Beach, bang Florida nghỉ cuối tuần.

Tổng thống Donald Trump cảm ơn chính phủ Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên về vấn đề Iran khi ông đang rời Nhà Trắng hôm 16-1- Ảnh: AP

Cũng theo AP, dường như căng thẳng đang lắng xuống sau thời gian dậy sóng vì những lời ám chỉ của tổng thống Mỹ rằng ông có thể tấn công quân sự vào Iran nếu chính phủ nước này "gây ra các vụ thảm sát khi trấn áp biểu tình".

Dường như tình hình ở Iran đã ổn định hơn trong vài ngày gần nhất.

Trong hai ngày qua, một số đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đã kêu gọi chính quyền ông Donald Trump hoãn các cuộc tấn công, lo ngại rằng hành động đó sẽ gây bất ổn cho một khu vực vốn đã bất ổn cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Còn theo TRT World, một thông điệp tương tự đã được ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào cùng ngày: "Tôi vô cùng tôn trọng việc tất cả các vụ hành quyết đã được lên kế hoạch diễn ra ngày hôm qua đều đã bị lãnh đạo Iran hủy bỏ. Cảm ơn các bạn!".

Trong các bình luận ngắn bên ngoài Nhà Trắng hôm 16-1, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ rằng những nỗ lực thuyết phục của các quốc gia vùng Vịnh và Israel đã thuyết phục ông từ bỏ ý định tấn công Iran.

Ông nói rằng chính hành động của Iran đã khiến ông thay đổi quyết định.

"Không ai thuyết phục được tôi; chính tôi đã tự thuyết phục mình" - ông Donald Trump nói.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 17-1: Các nhóm người Kurd lẻn vào Iran giữa tình hình bất ổn

Điểm nóng xung đột ngày 17-1: Các nhóm người Kurd lẻn vào Iran giữa tình hình bất ổn

(NLĐO) - Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo tới Tehran về tình hình các nhóm ly khai người Kurd có vũ trang tìm cách vượt biên từ Iraq sang Iran.

Bị Mỹ chỉ trích, Nam Phi mở cuộc điều tra tàu Iran tham gia tập trận

(NLĐO) – Mỹ cáo buộc quân đội Nam Phi bất tuân mệnh lệnh từ Tổng thống Cyril Ramaphosa khi tiến hành tập trận hải quân chung có sự tham dự của Iran.

Ông Donald Trump quyết định dừng tấn công Iran đúng phút chót?

(NLĐO) - Nhiều nước cảnh báo về tác động tiềm tàng đối với các quốc gia láng giềng Iran và giá dầu toàn cầu nếu Mỹ tấn công Tehran.

