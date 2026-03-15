Quốc tế

Israel đổi chiến thuật, Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ

Cao Lực

(NLĐO) - Quân đội Israel đang theo đuổi chiến thuật mới khi nhắm mục tiêu chốt kiểm soát do lực lượng bán quân sự Basij dựng lên ở thủ đô của Iran.

Các chốt kiểm soát, rào chắn đường và lực lượng tuần tra được trang bị vũ khí hạng nặng đã gia tăng ở Tehran và trên khắp cả nước sau đợt biểu tình hồi tháng 1. Số lượng chốt kiểm soát đặc biệt tăng mạnh kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra vào ngày 28-2.

Truyền thông địa phương xác nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã nhằm vào những chốt kiểm soát vũ trang nêu trên từ tối 11-3, khiến một số thành viên Basij thiệt mạng và bị thương.

Một lễ tang đã được tổ chức hôm 13-3 tại tỉnh Semnan cho Morteza Darbari, người được hãng thông tấn Tasnim mô tả là chỉ huy một đơn vị Basij địa phương đóng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran.

Người này thiệt mạng trong lúc chỉ huy một chốt kiểm soát vũ trang ở khu vực Đông Nam Quận 15 của Tehran.

Israel đổi chiến thuật, Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Hải quân Iran tấn công căn cứ then chốt của Mỹ trong khu vực bằng tên lửa và UAV. Ảnh: IRGC

Trong khi đó, ngày 14-3, Lực lượng Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công thành công các mục tiêu quan trọng bên trong loạt căn cứ của Mỹ, bao gồm Al Dhafra, Sheikh Isa và Al Udeid.

Tư lệnh Hải quân IRGC, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, tuyên bố radar của hệ thống tên lửa Patriot, tháp kiểm soát không lưu, nhà chứa máy bay và các kho nhiên liệu máy bay của Mỹ nằm trong số những cơ sở đã bị tấn công.

Khẳng định eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của hải quân IRGC, lực lượng này tuyên bố mọi hoạt động di chuyển hoặc quá cảnh của tàu thương mại, tàu chở dầu liên quan đến Mỹ, Israel và đồng minh của 2 quốc gia này sẽ bị tấn công.

Cùng lúc đó, quân đội của Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các đơn vị gián điệp và tác chiến mạng của Israel.

Quân đội Iran cho hay các cuộc tấn công bằng UAV vào các khu vực do Israel kiểm soát vẫn đang tiếp diễn, với mục tiêu "báo thù cho dòng máu trong sạch của những đồng bào thân yêu, nhà lãnh đạo dũng cảm và các chỉ huy anh hùng của họ".

Ngày 28-2, Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.

Iran nhanh chóng đáp trả thông qua các đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa và UAV vào vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng như căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển lượng uranium làm giàu của Iran sang Nga.

Nhiều nước đàm phán với Iran về Hormuz

Sự bất ổn ở "huyết mạch dầu mỏ" đè nặng khi có thông tin Mỹ điều động 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến đến Trung Đông

Điểm nóng xung đột ngày 15-3: Iran bất ngờ nêu điều kiện

(NLĐO) – Iran bất ngờ nêu điều kiện cho tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tuyên bố có thể dùng sức mạnh quân sự “khai thông” tuyến vận tải này.

