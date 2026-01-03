HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro

Anh Thư

(NLĐO) - Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều vụ nổ và tiếng máy bay được nghe thấy ở thủ đô Caracas và một số bang.

Theo đài CNN, Venezuela vừa ra một thông cáo cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô Caracas cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, điều mà chính phủ nước này gọi là "hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng".

Venezuela cáo buộc Mỹ "gây hấn quân sự nghiêm trọng" sau các vụ nổ ở thủ đô Caracas - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ sân bay La Carlota ở thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3-1, trong khi một phần thành phố chìm trong bóng tối - Ảnh: AP

Báo cáo này cũng cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”.

Tình trạng khẩn cấp này cho phép ông Maduro đình chỉ các quyền của người dân và mở rộng vai trò của lực lượng vũ trang, theo AP.

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

CNN đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ để xin bình luận về các vụ nổ. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam đã chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng.

AP cũng cho biết Lầu Năm Góc đã chuyển câu hỏi của họ đến Nhà Trắng nhưng Nhà Trắng vẫn chưa hồi đáp email.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3-1 (giờ địa phương), người dân thủ đô Caracas của Venezuela đã bị đánh thức bởi ít nhất 7 tiếng nổ, cũng như tiếng máy bay tầm thấp.

Các hình ảnh và video mà APCNN có được cho thấy một số cột khói bốc lên trong khu vực. Phóng viên của CNN tại Caracas cho biết một phần thành phố đã mất điện.

Một đoạn video cho thấy nhiều cột khói bốc lên ở thủ đô của Venezuela - Clip - CNN

Còn AP vừa cập nhật rằng khói bốc lên nghi ngút từ nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự ở Caracas. Một cơ sở quân sự khác trong thủ đô cũng bị mất điện.

“Cả mặt đất rung chuyển. Thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay” - nhân chứng Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, nói với AP.

Tổng thống Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rạng sáng 3-1 (giờ Mỹ) rằng ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ không kích Venezuela. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela.

Ngoài ra, ông cho biết sẽ tổ chức họp báo vào 11 giờ trưa 3-11 (giờ địa phương) tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida để cung cấp thông tin về vụ việc.

Nhiều tiếng nổ và cột khói đã được ghi nhận ở thủ đô Caracas - Venezuela rạng sáng 3-1 - Clip: AP/CNN

