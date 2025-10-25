HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quốc hội có tân Tổng thư ký Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Quốc hội đã bầu tân Tổng thư ký Quốc hội cũng như bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Sáng 25-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội có tân Tổng thư ký và Chủ nhiệm 2 ủy ban - Ảnh 1.

Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp đó là Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ông Lê Quang Mạnh (51 tuổi), quê Hà Nội. Ông từng có thời gian dài gắn bó tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư và trải qua nhiều vị trí, đến tháng 3-2018 ông làm thứ trưởng bộ này.

Từ năm 2019 - 2021, ông làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tháng 7-2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Tháng 5-2023, ông được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Từ tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tháng 9-2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội; đồng thời được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Quốc hội có tân Tổng thư ký và Chủ nhiệm 2 ủy ban - Ảnh 2.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Phạm Thắng

Bà Nguyễn Thanh Hải 55 tuổi, quê Hà Nội, PGS-TS Vật lý, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Bà từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Từ tháng 9-2011, bà làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 12-2015, bà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tháng 7-2021, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 6-2024, bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu. Sau khi sắp xếp lại các cơ quan Quốc hội, bà là Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Quốc hội có tân Tổng thư ký và Chủ nhiệm 2 ủy ban - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hữu Đông 53 tuổi, quê ở Phú Thọ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông từng có gần 9 năm công tác trong ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ, sau đó làm Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 10-2015, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; tháng 3-2016 được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Từ tháng 9-2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 6-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương. Đến tháng 9-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Đông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

(NLĐO)- Sau rời cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung được giao làm Quyền Bộ trưởng, nay được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ Nội vụ có tân Bộ trưởng

(NLĐO)- Ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay cho người tiền nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà.

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(NLĐO)- Sau hơn ba tháng được giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT, ông Trần Đức Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT.

công tác nhân sự Nguyễn Thanh Hải Tổng thư ký quốc hội Lê Quang Mạnh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Hữu Đông Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo