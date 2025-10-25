Sáng 25-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp đó là Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ông Lê Quang Mạnh (51 tuổi), quê Hà Nội. Ông từng có thời gian dài gắn bó tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư và trải qua nhiều vị trí, đến tháng 3-2018 ông làm thứ trưởng bộ này.

Từ năm 2019 - 2021, ông làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tháng 7-2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Tháng 5-2023, ông được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Từ tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tháng 9-2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội; đồng thời được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Phạm Thắng

Bà Nguyễn Thanh Hải 55 tuổi, quê Hà Nội, PGS-TS Vật lý, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Bà từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Từ tháng 9-2011, bà làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 12-2015, bà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tháng 7-2021, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 6-2024, bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu. Sau khi sắp xếp lại các cơ quan Quốc hội, bà là Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hữu Đông 53 tuổi, quê ở Phú Thọ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông từng có gần 9 năm công tác trong ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ, sau đó làm Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 10-2015, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; tháng 3-2016 được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Từ tháng 9-2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 6-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương. Đến tháng 9-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Đông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.