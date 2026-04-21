Ông Hồ Xuân Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai

Ngày 21-4, tại phường Quy Nhơn, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Hồ Xuân Ánh phát biểu tại đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu ông Hồ Xuân Ánh, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, làm Chủ tịch Hội; hai Phó Chủ tịch là ông Trần Quốc Anh và bà Vũ Thị Nga.

Báo cáo tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Toàn tỉnh GIa Lai hiện có 530 hội viên, tăng 84 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, hội đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.400 lượt hội viên. Hoạt động chuyên môn ghi nhận kết quả tích cực với 937 tác phẩm dự Giải Báo chí tỉnh, trong đó 378 tác phẩm đoạt giải; 167 tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia, nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức, thích ứng với môi trường truyền thông số.

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.